Criza fortei de muncã riscã sã blocheze investitiile Vasluiului

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Investitiile în municipiul Vaslui riscã sã se blocheze din cauza lipsei fortei de muncã. Municipalitatea are mare nevoie de muncitorii calificati si inginerii constructori, dar acestia pur si simplu nu sunt de gãsit. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã situatia, deja dramaticã, se va înrãutãti. Grav este faptul cã majoritatea tinerilor vor sã emigreze, din cauzã cã nu se pot realiza în tarã.

Lipsa fortei de muncã devine o problemã acutã la nivelul judetului Vaslui. Unele investitii incepute in cursul acestui an se deruleazã intr-un ritm destul de mic, din cauza lipsei fortei de muncã calificate. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã va ridica problema lipsei fortei de muncã ori de cate ori va avea ocazia. În prezent, este o mare nevoie de muncitori calificati in constructii, dincolo de deficitul de oameni din alte domenii economice. ‘Avem o mare nevoie de constructori. Lucrãm cu o lipsã mare de fortã de muncã de calitate. Suntem in imposibilitate de a realiza la timp investitiile pe care le avem. Aceasta este lupta noastrã cu cei care vin sã efectueze lucrãrile. Suntem in campanie de lucru. Am pornit Bazarul, iar eu fac prezenta in fiecare dimineatã acolo, cu seful de santier’, a spus Vasile Pavãl. Din nefericire, perspectiva pe piata muncii locale este extrem de sumbrã. Majoritatea tinerilor sustin cã nu se pot realiza in Romania si preferã sã plece in alte tãri europene pentru a se dezvolta personal. ‘Ar trebui sã avem o reactie, sã ii intrebãm pe acesti tineri ce ii determinã sã plece. Ai fost in facultate si ai finalizat studiile, dar apoi ai cãutat altceva pe piata de muncã din tarã?!? Nu tinerii vor schimba ceva? Eu spun cã avem posibilitatea sã ne dezvoltãm si la noi, dar trebuie incearcat acest lucru’, a spus Vasile Pavãl.

Nu mai sunt ingineri constructori

În prezent, Primãria Vaslui are o mare nevoie de ingineri constructori, dar nu ii gãseste. Deficitul de ingineri in constructii este mare, pe fondul numãrului mare de studenti care terminã studiile in acest domeniu. ìTerminã facultatea, dar nu profeseazã. Europa e deschisã, si nu numai, dar ce facem noi, aici, in tarã? De prin clasa a IX- a sau a Xa, auzi cã tinerii vor sã plece. Plecãm toti siï ce rãmane in urmã? Cine o sã mai munceascã la noi? O sã rãmanã inchise marile zone turistice din Romania din cauza lipsei de oameni, se va inchide totul. Aceastã crizã de fortã de muncã se va accentua. Sã le spunem tinerilor cã se pot realiza si in tarã, pentru cã numai ei pot face schimbãri majore’, a concluzionat Pavãl.

Începe constructia pistei de role

O altã investitie pentru care se va semna contractul de executie in aceastã sãptãmanã este pista de role, care va fi construitã intre Teatrul de Varã si Sala Sporturilor. Proiectul are un termen de realizare de un an si jumãtate. Reamintim cã in ultima sedintã a Consiliului Local Vaslui, consilierii liberali au cerut ca sã inceapã lucrãrile la proiectul ‘Pista pentru skateboarding si role’. ‘Am vãzut cã procentul veniturilor de la bugetul local este mai mare decat 100%. De aceea, propun sã introducem in lucru pista pentru role, care este un proiect mai vechi. Tinem acest proiect, il arãrãm vasluienilor, dar nu il vedem pus in practicã. Îl avem trecut pe lista de investitii… haideti sã ii dãm drumul si sã il realizãm’, a cerut Sorin Radu, consilier PNL. Zona special amenajatã va fi asemenea unui traseu prevãzut cu rampe si obstacole specifice si spatii cu diferite grade de dificultate. Conform devizului general intocmit de proiectant, valoarea obiectivului de investitii este de 852.397 lei (cu TVA). Investitia de bazã (anul I) cuprinde constructii si instalatii de 636.615 lei (pistã skateboarding si role), iar pentru anul II de investitii, dotãri in valoare de 215.781 lei (cu TVA). Alte cheltuieli aferente obiectivului se ridicã la suma de 63.792,11 lei si prevãd organizarea santierului, taxe si cote legale, diverse.