Credite pentru studii

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Guvernul a fãcut public proiectul de Ordonantã de Urgentã referitor la împrumuturile pentru tineri, document care reglementeazã acordarea de credite de maximum 40.000 de lei pe 10 ani, cu dobândã 0, pentru tinerii între 16 si 26 de ani care sunt în sistemul de învãtãmânt sau care fac cursuri de specializare autorizate. Proiectul prevede împrumuturi de 35.000 lei si pentru persoanele de 25-55 de ani.

Comisia Nationalã de Strategie si Prognozã a scos in dezbatere publicã Proiectul de Ordonantã de Urgentã privind implementarea programului ßInvesteste in tine’. Programul guvernamental se adreseazã tinerilor care nu au implinit 26 de ani si care sunt cuprinsi in sistemul de invãtãmant sau care efectueazã cursuri de specializare autorizate de cãtre Ministerul Educatiei. Proiectul de act normativ prevede cã ‘Facilitarea accesului la finantare constã in acordarea unui credit in valoare de maxim 40.000 lei, garantat in proportie de 80% de cãtre stat, prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si prin Fondul Roman de Contraga – rantare, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare’. Rata dobanzii, precum si cheltuielile privind comisioanele de analizã si de gestiune a garantiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognozã, cu conditia plãtii la scadentã a ratelor creditului. Creditul, care se acordã pentru o perioadã maximã de 10 ani poate fi suplimentat cu panã la 20.000 lei, dacã beneficiarul se angajeazã sau este angajat pe perioada derulãrii Programului. Potrivit proiectului de OUG, tinerii ar putea beneficia de aceste credite pentru plata cursurilor de pregãtire profesionalã, ori a cursurilor de specializare/calificare si taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc., dar si a cãrtilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate ori pentru achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate. De asemenea, creditul mai poate fi folosit pentru plata locurilor de cazare in cãminele studentesti sau a chiriei si a utilitãtilor, plata creselor, grãdinitelor, scolilor particulare a copiilor, dar si pentru plata unei pãrti din construirea, achizitionarea, modernizarea sau renovarea unei locuinte. Mai sunt eligibile si cheltuieli privind costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale, cele de transport pentru deplasãri la manifestãri stiintifice si concursuri ori taxa de participare la acestea, abonamente sau bilete culturale la cinema, teatru, operã, bibliotecã sau muzee, ori costul publicãrii cãrtilor sau al studiilor de specialitate saua chizitionarea de articole sportive. Proiectul de ordonantã prevede cã astfel de credite pot fi acordate si persoanelor intre 26 si 55 de ani, dacã fac cursuri de reconversie sau specializare profesionalã. Pentru acestia, creditul poate fi de maximum 35.000 de lei. Dupã finalizarea fazei de dezbatere publicã, proiectul va intra pe masa guvernului spre aprobare, punerea sa in practicã urmand a fi fãcutã cel mai probabil incepand cu anul viitor.