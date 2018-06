Costul fortei de muncã a crescut, chiar dacã CAS s-a mutat la salariat

joi, iunie 7, 2018, 3:00

În trimestrul I 2018 costul orar al fortei de muncã în formã ajustatã dupã numãrul zilelor lucrãtoare a consemnat o ratã de crestere de 1,4% fatã de trimestrul precedent si de 12,7% fatã de acelasi trimestru al anului anterior, aratã datele transmise luni de Institutul National de Statisticã – INS.

Asadar, costul cu forta de muncã – suportat de angajator – a crescut chiar si in conditiile in care contributiile de asigurãri sociale (CAS) au trecut, din ianuarie 2018, de la angajator in sarcina angajatului. Fatã de acest aspect, INS precizeazã: ‘Componentele privind cheltuielile directe (salariale) cu forta de muncã, respectiv cheltuielile indirecte (non-salariale) ale indicelui trimestrial al costului orar al fortei de muncã produse si diseminate incepand cu trimestrul I 2018 nu mai sunt comparabile cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenteazã comparabilitatea datelor pentru seriile de date aferente indicilor trimestriali ai costului total cu forta de muncã’. Comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, costul orar al fortei de muncã a crescut in majoritatea activitãtilor economice. ‘Pe principalele activitãti ale sectorului economic, cele mai mari cresteri ale costului orar al fortei de muncã s-au regãsit in constructii (19,06%), in activitãti de spectacole, culturale si recreative (13,97%), in informatii si comunicatii (13,91%), in hoteluri si restaurante (13,30%) si in tranzactii imobiliare (13,10%)’, aratã un comunicat al INS. Sectoarele economice cu cele mai mici cresteri au fost intermedieri financiare si asigurãri (3,03%) si productia si furnizarea de energie electricã si termicã, gaze, apã caldã si aer conditionat (4,84%). Scãderea costului orar al fortei de muncã (in formã ajustatã dupã numãrul zilelor lucrãtoare) sa inregistrat doar in industria extractivã (-5,05%). În sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale costului orar al fortei de muncã (in formã ajustatã dupã efectul zilelor lucrãtoare) ca urmare a aplicãrii prevederilor legale pentru personalul plãtit din fonduri publice, astfel: in invãtãmant cu 23,57%, in administratie publicã cu 18,59% si in sãnãtate si asistentã socialã cu 14,01%. Datele INS mai aratã cã, fatã de trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de muncã (in formã ajustatã dupã numãrul zilelor lucrãtoare) a crescut in trimestrul I 2018 majoritatea sectoarelor economice. ‘Pe principalele activitãti ale sectorului economic, cele mai semnificative cresteri s-au inregistrat in constructii (9,34%) si in informatii si comunicatii (6,03%)’, se mentioneazã in comunicat. Cele mai mari scãderi ale costului orar al fortei de muncã (in formã ajustatã dupã numãrul zilelor lucrãtoare) au avut loc in industria extractivã (- 24,97%), urmatã la mare distantã de productia si furnizarea de energie electricã si termicã, gaze, apã caldã si aer conditionat (-8,64%) si de activitãtile de intermedieri financiare si asigurãri (-5,44%). ‘În sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale costului orar al fortei de muncã (in formã ajustatã dupã efectul zilelor lucrãtoare) ca urmare a aplicãrii prevederilor legale pentru personalul plãtit din fonduri publice, astfel: in invãtãmant cu 13,46%, in sãnãtate si asistentã socialã cu 8,26% si in administratie publicã cu 5,63%’, mentioneazã INS.