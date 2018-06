Confiscarea averilor nu se mai aplicã pentru spãlarea de bani

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Comisia pentru legile Justitiei a eliminat, ieri, prevederile din Codul penal potrivit cãrora se putea dispune confiscarea averilor pentru infractiuni precum spãlarea de bani sau constituirea de grup infractional organizat.

‘Sunt supuse confiscãrii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnatã pentru comiterea uneia dintre urmãtoarele infractiuni, dacã fapta este susceptibilã sã ii procure un folos material si pedeapsa prevãzutã de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare: d) infractiunea de spãlare a banilor; si g) constituirea unui grup infractional organizat’, arãtau prevederile articolului 112 al Codului penal, abrogate de comisia specialã condusã de Florin Iordache. Un alt amendament adoptat de forul de specialitate la articolul 112 prevede: ‘Confiscarea extinsã se dispune dacã sunt indeplinite cumulativ urmãtoarele conditii: a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnatã, intr-o perioadã de 5 ani inainte si, dacã este cazul, dupã momentul sãvarsirii infractiunii, panã la data emiterii actului de sesizare a instantei, depãseste in mod vãdit veniturile obtinute de aceasta in mod licit; b) din probele administrate rezultã cã bunurile provin din activitãti infractionale de natura celor prevãzute la alin. (1).’ În forma actualã, articolul 112 stipuleazã: ‘Confiscarea extinsã se dispune dacã sunt indeplinite cumulativ urmãtoarele conditii: a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnatã, intr-o perioadã de 5 ani inainte si, dacã este cazul, dupã momentul sãvarsirii infractiunii, panã la data emiterii actului de sesizare a instantei, depãseste in mod vãdit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;b) instanta are convingerea cã bunurile respective provin din activitãti infractionale de natura celor prevãzute la alin. (1).’ O altã modificare adoptatã de forul legislativ de specialitate prevede cã in cazul in care de la sãvarsirea infractiunii panã la judecarea definitivã au intervenit una sau mai multe legi penale se aplicã legea mai favorabilã in integralitate, neputandu-se combina prevederi din legi succesive.