Concurs national de literaturã – la debut

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Virgil Caraivan, primul secretar al Uniunii Scriitorilor din România, al cãrei membru fondator a fost, va fi comemorat printr-un concurs de literaturã ce se va desfãsura în satul sãu natal, Suletea. La concurs pot participa atât elevi, cât si profesori, la cele trei sectiuni, carte publicatã, poezie si prozã în manuscris si prozã si poezie scurtã, lucrãrile urmând a fi transmise pânã cel târziu pe 15 iunie.

La 52 de ani de la moartea povestitorului Virgil Caraivan, Asociatia Culturalã care-i poartã numele, Uniunea Scriitorilor filiala Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Editura Junimea vor organiza prima editie a unui Concursul national de literaturã. Concursul, care se va desfãsura la Suletea, locul nasterii scritorului, in perioada 1 – 7 iulie, isi propune sã descopere si sã promoveze noi talente. În acest scop, pe langã premiile acordate de organizatori, lucrãrile premiate vor fi incluse intr-o antologie ce va fi publicatã de Editura Junimea sau in alte reviste ce asigurã jurizarea. Concursul, la care pot participa atat elevi, cat si profesori, va fi organizat pe trei sectiuni, prima fiind destinatã cãrtilor publicate – debut editorial – in perioada mai 2016 – mai 2018. A doua sectiune este destinatã cãrtilor in manuscris, concurentii putand participa cu maxim 20 de poezii sau 50 de pagini de prozã. La aceste douã sectiuni vor fi acordate cate trei premii, ‘Virgil Caraivan’, acordat de Asociatia Virgil Caraivan, ‘Ion Alexandru Anghelus’, acordat de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iasi, si ‘Cezar Ivãnescu’, acordat de ISJ Vaslui. A treia sectiune este destinatã poeziei si prozei scurte, maxim 5 pagini, si vor fi acordate premii din partea organizatorilor si a revistelor care asigurã jurizarea. Lucrãrile, insotite de taxa de participare, 20 de lei pentru elevi si 50 de lei pentru profesori, trebuie trimise panã cel tarziu pe 15 iunie, pe adresa concursvirgilcaraivan@yahoo.com si la adresa postalã a ISJ din strada Donici nr. 2 Vaslui. Festivitatea de premiere va avea loc pe 7 iulie, la Scoala Gimnazialã ‘Virgil Caraivan’ din Suletea, premiantii avand asigurate din partea organizatorilor cheltuielile de masã si cazare. Informatii actualizate cu privire la concurs si castigãtori vor fi disponibile pe pagina de facebook a grupului Asociatia Culturalã ‘Virgil Caraivan’.