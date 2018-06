CJ Vaslui vinde lemne

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui scoate la licitatie un numãr de 46 de tei si frasini aflati în curtea Spitalului Judetean de Urgentã pe locul unde se va construi viitorul Pavilion de spitalizare de zi. Deja, în decursul anilor, CJ a devenit un important jucãtor pe piata silvicã, vânzând sute de copaci, inclusiv cei de pe marginea drumurilor judetene intrate în reabilitare.

Dupã ce, anul trecut, CJ Vaslui a vandut aproape 400 de plopi situati in fostul poligon MApN, pe motiv cã ciorile deranjeazã locuitorii din zonã iar acolo, in viitor, urmeazã a fi derulatã o mare investitie, acum, institutia s-a orientat spre copacii din curtea SJU Vaslui. În septembrie anul trecut, nu mai putin de 139 de copaci, artar, carpen, frasin, nuc, salcam si tei au cãzut pradã drujbelor, iar cat de curand le vor urma alti 46 de frasini si tei. Pe locul astfel eliberat urmeazã a fi construit viitorul Pavilion de spitalizare de zi, iar arborii in cauzã trebuie defrisati pentru buna desfãsurare a lucrãrilor de construire. Copacii vor fi vanduti in urma unei licitatii publice in plic inchis care se va desfãsura pe data de 25 iunie. Cei interesati vor cumpãra arborii ‘pe picior’, urmand sã-i taie chiar ei, conducerea CJ explicand cã, dat fiind cã arborii sunt in apropierea unor clãdiri, tãierea trebuie fãcutã de personal specializat, de care institutia nu dispune. Din cate se pare, aceste defrisãri sunt vãzute si ca niste potentiale surse de venit, astfel cã pretul de pornire a licitatiei, 128 lei/mc, este aproape dublu fatã de cel de la licitatiile anterioare. În total, intr-un an, CJ vinde 433 de metri cubi de masã lemnoasã, care aduc la bugetul judetului aproape 25 de mii de lei. La acestia se adaugã copacii de pe marginea drumurilor judetene, unii dintre ei tãiati in numele reducerii riscurilor de accidente la care se supun soferii neatenti. Culmea, in urmã cu patru ani, consilierii judeteni aprobau un proiect al conducerii CJ Vaslui privind construirea unui parc dendrologic si a unei sere cu plante aromatizate in beneficiul pacientilor, proiect care ar putea in sfarsit demara, poate undeva la sfarsitul acestui an. Panã atunci, curtea spitalului va fi aproape complet defrisatã, iar pacientii vor putea admira noile clãdiri din beton, cea care va gãzdui noul RMN, Centrul de spitalizare de zi ori noul sediu al Unitãtii de Primiri Urgente, cu heliportul aferent.