CJ Vaslui încã mai cautã apartamente pentru medici

vineri, iunie 15, 2018, 3:00

Dat fiind cã la licitatiile privind achizitionarea a trei apartamente cu 2, 3 sau 4 camere destinate medicilor din alte zone interesati sã profeseze la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui nu au fost oferte conforme, Consiliul Judetean Vaslui se vede obligat sã repete licitatia. Suma maximã disponibilã este de 600.000 lei, iar ofertele trebuie depuse pânã cel târziu pe 11 iulie a.c. S-ar putea sã fie ultima achizitie de acest fel a CJ, dat fiind cã înstitutia intentioneazã sã construiascã un bloc ANL cu 20 de locuinte de serviciu destinate medicilor.

La sedinta CJ din 29 martie 2018, consilierii judeteni aprobau achizitionarea a trei apartamente cu 2, 3 sau 4 camere destinate medicilor din alte zone interesati sã profeseze la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. ‘Dat fiind cã este imperios necesar sã creascã calitatea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, resursa umanã constituind o problemã extrem de importantã, ea fiind constituitã in mare parte din angajati tineri care nu domiciliazã in Vaslui, se impune achizitionarea de imobile – apartamente – care ar putea servi ca locuinte de serviciu’, explica presedintele Dumitru Buzatu in expunerea de motive a hotãrarii respective. Apartamentele in cauzã trebuiau sã indeplineascã anumite cerinte minime, respectiv sã ofere un relativ confort viitorilor locatari, astfel incat acestia sã se poatã muta imediat in noile locuinte. O primã licitatie nu a avut nici un rezultat pozitiv, in ciuda sumei de 600.000 lei disponibilã in acest sens, astfel cã CJ a decis sã facã o nouã incercare. Noua licitatie are ca termen limitã de depunere a ofertelor data de 11 iulie, conditiile de participare fiind disponibile in caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, www.cjvs.eu. Trebuie spus cã politica de atragere de medici bine pregãtiti la SJU Vaslui, oferindu-le acestora, pe langã conditii foarte bune de muncã, si cazare, inclusiv pentru familisti, nu este nouã la nivelul CJ. În 2015, s-a aprobat si realizat achizitionarea in acest scop a cinci apartamente cu cate douã camere, pentru ca, in anul urmãtor, cerintele sã creascã la imobile cu cate trei camere, insã nu s-a mai reusit achizitionarea decat a unui singur apartament din cele cinci dorite. Ulterior, avand in vedere cã pe piata imobiliarã din municipiul Vaslui nu s-au gãsit apartamente care sã corespundã cerintelor solicitate, s-a decis achizitionarea inclusiv de apartamente cu patru camere, fãrã nici un succes insã. Conducerea CJ a luat decizia sã facã o nouã incercare, insã totodatã, si-a luat si mãsuri pentru ca situatii de acest fel sã nu se mai repete, cu atat mai mult cu cat Spitalul Judetean este in continuare in plin proces de modernizare, astfel incat nevoia de atragere de medici specialisti va creste. În consecintã, pe langã achizitionarea de apratamente, Consiliul Judetean va demara, in acest an, pe un teren din apropierea SJU, construirea unui bloc cu 20 de apartamente de serviciu, finantarea necesarã fiind deja obtinutã din partea Agentiei Nationale de Locuinte (ANL).