Cercetat pentru mai multe infractiuni

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Un bãrbat de 24 de ani din comuna Solesti, bãnuit de comiterea infractiunilor de talhãrie, conducere sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui autovehicul fãrã permis de conducere a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Ruralã Vaslui au probat activitatea infractionalã a bãrbatului, pe numele lui fiind intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de talhãrie, conducere sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere. Urmare a cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit faptul cã, in ziua de 10 iunie, bãrbatul a sustras, prin smulgere, telefonul mobil vãrului sãu, in varstã de 17 ani. De asemenea, politistii au stabilit cã, in aceeasi zi, bãrbatul, fãrã a detine permis de conducere, s-a deplasat impreunã cu alti prieteni, cu masina proprietate pe raza localitãtilor Serbotesti si Codãesti, unde a consumat bãuturi alcoolice. Bãrbatul a fost retinut de politisti pentru o perioadã de 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui, respectiv Judecãtoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.