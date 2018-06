Cei doi frati cu boalã pe politisti, condamnati definitiv

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Negrestenii Vasilicã Arun Dima si fratele sãu, Pardalian Lupu, care i-au atacat pe politistii veniti sã aplaneze scandalul iscat de cei doi romi într-un bar din oras, si-au primit pedeapsa. Acuzat de trei infractiuni de ultraj, dupã ce, anterior, atacase cu un cutit si amenintase cu moartea alti politisti negresteni, Dima s-a ales doar cu 1 an si 10 luni de închisoare, cu 4 luni mai putin decât pedeapsa primitã din partea judecãtorilor vasluieni, fratele sãu Pardailan rãmânând cu pedepsa, de 1 an si 4 luni de închisoare, neschimbatã.

Doi recidivisti deosebit de periculosi din Negresti, ‘indisponibilizati’ de politisti dupã ce au provocat mai multe scandaluri in baruri din oras si au atacat fortele de ordine, care au intervenit si-au primit pedepsele. La inceputul lunii august anul trecut, Vasilicã Arun Dima si fratele sãu, Pardalian Lupu, au agresat un barman pe motiv cã li s-a pãrut cã acesta le-ar ‘boteza’ bãutura. Barmanul a chemat in ajutor fortele de ordine, insã scandalagiii au ripostat, Pardalian atacand chiar cu un topor pe unul dintre politisti. Pentru a se apãra, acesta a tras douã focuri de avertisment in aer si un al treilea spre agresor, care a fost rãnit la picior. Doar asa au putut fi potoliti cei doi scandalagii, Arun fiind retinut si condus la audieri, iar Lupu ajungand sub pazã la spital pentru a-i fi tratatã plaga impuscatã. Chiar si dupã ce a fost incãtusat, Arun a continuat sã-i ameninte pe lucrãtorii de la fortele speciale. Dat fiind cã nu era prima datã cand cei doi provocau scandaluri in oras, cu doar o sãptãmanã in urmã individul intrand in postul de politie din oras inarmat cu un cutit si amenintand un politist, procurorii au emis mandat de retinere pentru 24 de ore. Ulterior, Arun a fost dus in fata judecãtorilor vasluieni cu propunerea de arestare preventivã pentru comiterea a trei infractiuni de ultraj, propunere care a fost admisã. Avand ‘facultatea puscãriei’, cu douã condamnãri la activ, una de 6 luni, pentru abuz de incredere, si alta, din 2010, de 4 ani de inchisoare pentru o talhãrie comisã impreunã cu sotia sa, la randu-i o recidivistã, individul a contestat decizia Judecãtoriei Vaslui, fãrã succes insã, la fel procedand de fiecare datã cand magistratii au decis prelungirea arestãrii preventive. În luna martie, cei doi au fost condamnati de cãtre Judecãtoria Vaslui, Arun Dima la 2 ani si 2 luni de inchisoare, iar fratele sãu, Pardalian Lupu, la o pedeapsã de 1 an si patru luni de inchisoare, cei doi urmand a plãti si cate 10.000 de lei, drept daune morale cãtre cei doi politisti agresati. Imediat, cei doi au contestat aceaste pedepse, zilele trecute Curtea de Apel Iasi anuntand verdictul final. Dacã Pardailan a rãmas cu condamnarea initialã, lui Arun i s-a redus cu patru luni pedeapsa, urmand a executa 1 an si 10 luni de inchisoare. Dat fiind cã cei doi au fost in arest preventiv din luna august panã acum, practic si-au ispãsit deja mai bine de jumãtate din pedeapsã. Pardailan mai are un dosar in atentia procurorilor, tot pentru trei fapte de ultraj, dupã ce, in 2015, impreunã cu fratele sãu Dragos Petronel Dima, a lovit alti trei politisti care incercau sã- i potoleascã pe cei doi care provocaserã un scandal monstru in plinã stradã.