Ce face Dorel când nu stricã? Stã degeaba!

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

Primarului municipiului Bârlad, Dumitru Boros, si-a continuat seria vizitelor în teren la obiectivele de investitii. Astfel, marti, primarul a verificat stadiul lucrãrilor de asfaltare a strãzilor Doctor Bogdan Bagdasar, Bicaz, Ioan Vodã si Posta Veche, declarându-se nemultumit de întârzierile înregistrate de constructor. Tot marti, edilul a analizat si stadiul lucrãrilor de canalizare din Cartierul Podeni.

Verificarea stadiului in care se aflã lucrãrile de pe strãzile Doctor Bogdan Bagdasar, Bicaz, Ioan Vodã si Posta Veche a fost generatã de sesizãrile de datã recentã ale cetãtenilor din zonã. Oamenii si-au exprimat nemultumirea fatã de faptul cã, de circa douã sãptãmani si jumãtate, constructorul care actio neazã in zonã a sistat nejustificat lucrãrile, nu inainte insã de a produce o serie de pagube la sistemele de canalizare si alimentare cu apã ale riveranilor. ‘Au rupt tevile de apã si au spart canalele cu utilajele cu care au lucrat pe strãzi, apoi, deodatã, au plecat. Nu stim nimic de ei! Au lãsat strãzile asa cum le vedeti!’, s-a plans primarului un locuitor din zonã. Întrucat reclamatiile oamenilor s-au confirmat, primarul Dumitru Boros a declarat cã va cere ime diat explicatii din partea constructorului, avand in vedere cã, in momentul in care i s-a predat ampla samentul lucrãrii, in baza contractului asumat si in cheiat intre pãrti, acesta este singurul responsabil de situatia din teren, pe toatã durata derulãrii acestuia. ßAm luat act de nemultumirile oamenilor, care sunt, pe bunã dreptate, intemeiate. Si eu, la randul meu, sunt nemul tumit de ceea ce am gãsit pe aceste strãzi, cum la fel de nemultumit sunt de faptul cã deja se inre gistreazã intarzieri destul de mari la ter menul de finalizare a lucrãrilor. S-au deterioarat ca na le, capace si cãmine, situatii care sunt, conform con tractului, in sar cina constructorului sã fie reme diate. Îl vom notifica imediat si, in functie de ce ne va comunica, vom vedea dacã nu luãm in calcul chiar rezilierea contractului, avand in vedere cã, in ce ne priveste, chiar de la bun inceput noi am pre vãzut anumite observatii de care sã se tinã cont pe parcursul proce sului de desfãsurare a lucrãrilor’, a declarat primarul Boros. În aceeasi zi, a avut loc o deplasare si pe strada Dimitrie Cantemir, intersectie cu strada Dumbrava Rosie, din Cartierul Podeni. Aici, dupã ce s-a montat o conductã de 354 metri liniari, s-au montat 14 camine si s-a executat refacerea sistemului rutier, sunt in plinã desfãsurare lucrãri la sistemul colector. De mentionat cã, in prezent, in cartierele Munteni si Podeni se lucreazã cu patru echipe, procentul de finalizare a lucrãrilor fiind de peste 70% pentru unele operatiuni.