Capul face, capul trage!

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Un tânãr amator de sofat, în ciuda faptului cã nu poseda permis de conducere, a ajuns în arest preventiv dupã ce, cercetat în libertate pentru cã a provocat un accident si a fugit de la locul faptei, a încãlcat conditiile controlului judiciar în care era plasat. În consecintã, în loc sã se bucure de cãldura verii, bãiatul de 19 ani va petrece o vreme la rãcoare, în arestul IPJ Vaslui.

La sfarsitul lunii noiembrie anul trecut, Costelus Mihãitã Rusu, un tanãr de 19 ani, a ‘imprumutat’ masina unui prieten si, desi nu poseda permis de conducere, a plecat la plimbare insotit de alti cunoscuti. Nu a ajuns prea departe, pentru cã, pe un drum judetean, pe raza localitãtii Tãcuta, nu a pãstrat distanta regulamentarã fatã de un alt autoturism ce se deplasa in fata sa, intrand in coliziune cu acesta. În ciuda faptului cã in urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar avarierea vehiculelor, tanãrul a abandonat masina si a fugit, fiind prins dupã cateva ore de politisti. Pentru cã nu era la prima nãzbatie de acest fel, Costelus Rusu a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fãrã a fi posesor de permis de conducere, in formã continuatã, si pãrãsirea locului accidentului, fiind remis Judecãtoriei Vaslui cu propunere de arestare preventivã pentru 29 de zile, propunere admisã de judecãtori. Imediat, Costelus Rusu a fãcut apel impotriva acestei sentinte si, trei zile mai tarziu, Tribunalul Vaslui a decis cã tanãrul poate fi cercetat in libertate si, in consecintã, a inlocuit mãsura arestului preventiv luatã asupra acestuia cu cea a controlului judiciar. O jumãtate de an mai tarziu, Costelus si-a fãcut iar de cap si a incãlcat conditiile controlului judiciar in care era plasat. În consecintã, sãptãmana trecutã, Judecãtoria Vaslui a aprobat propunerea procurorilor de inlocuire a mãsurii preventive neprivative de libertate in care era plasat cu cea a arestului preventiv. Încã o datã, tanãrul sofer fãrã permis a contestat arestarea sa, fãrã folos insã, judecãtorii Tribunalului Vaslui respingand ca nefondatã contestatia. Astfel, Costelus Rusu va face cunostiintã pentru o vreme cu ‘rãcoarea’ arestului IPJ Vaslui.