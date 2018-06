Când te dai la masina firmei…

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Sambãtã, 9 iunie, la ora 1.39, politisti din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Drumul Judetean 246, pe raza localitãtii Tãcuta, au oprit pentru control un autoturism inmatriculat in Germania, condus de un bãrbat in varstã de 23 de ani, din localitatea Tãcuta. Cu ocazia verificãrilor efectuate in cauzã s-a constatat cã bãrbatul avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de ßconducerea unui vehicul fãrã permis de conducere’, faptã prevãzutã si pedepsitã de articolul 335, alineat 2 din Codul Penal. De asemenea, politistii vasluieni efectueazã cercetãri si sub aspectul sãvarsirii infractiunii de ßfurt in scop de folosintã’ faptã prevãzutã si pedepsitã de articolul 230 alineat 1 raportat la articolul 229 alineat 1 literele b si d din Codul Penal, intrucat bãrbatul a luat fãrã drept autoturismul, fãrã acordul administratorului firmei cãreia acesta ii apartinea.