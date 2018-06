Campania Nationalã «Informare acasã! Sigurantã în lume!», diseminatã si la Vaslui

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Secretarul de stat Veaceslav Saramet, din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a fost prezent, pe 23 iunie, la Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã CJRAE Vaslui, pentru a prezenta Campania Nationalã „Informare acasã! Sigurantã în lume!”. Vasluienii doritori sã plece la muncã sau sã se stabileascã în strãinãtate au primit informatii importante cu privire la riscurile la care se expun, dar si la drepturile si responsabilitãtile pe care le au.

ßPotrivit Strategiei Nationale pentru Romanii de Pretutindeni 2017- 2020, aproximativ 10 milioane de romani convietuiesc in afara granitelor tãrii, incluzandu-i atat pe romanii care trãiesc in comunitãtile din diaspora, cat si pe cei care trãiesc in comunitãtile istorice/traditionale din tãrile aflate in vecinãtatea Romaniei. Acestia se confruntã cu o multitudine de situatii si probleme, iar Guvernul Romaniei isi propune sã treacã dincolo de cifre si vrea sã ajungã la toti romanii care isi doresc sã plece in strãinãtate in cãutarea oportunitãtilor lucrative, de studiu sau sã cãlãtoreascã’, aratã reprezentantii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) in prezentarea Campaniei Nationale ßInformare acasã! Sigurantã in lume!’ – 2018. Campania isi propune informarea cetãtenilor romani asupra riscurilor la care se pot expune odatã cu decizia de a cãuta un loc de muncã, un program de studii sau de a se stabili in afara granitelor Romaniei, iar pentru promovarea acesteia, secretarul de stat Veaceslav Saramet, din cadrul MRP, a fost prezent, pe 23 iunie, incepand cu ora 10.00, la Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE) Vaslui. Scopul Campaniei a fost acela de a informa eficient cetãtenii romani cu privire la drepturile si responsabilitãtile pe care le au in tãrile in care intentioneazã sã munceascã, sã studieze si/sau sã locuiascã, inclusiv la drepturile sociale, beneficii sociale si servicii sociale, specifice fiecãrui stat in parte, dar si cu privire la accesul romanilor din strãinãtate pe piata muncii, o mai bunã cunoastere a cadrului legislativ specific din statul-gazdã, a conditiilor de sigurantã la locul de muncã, a garantiilor, conditiilor contractuale, precum si a drepturilor si obligatiilor care decurg din acestea cu privire la locul de muncã. De asemenea, cei care intentioneazã sã cãlãtoreascã ori sã se stabileascã in strãinãtate sunt informati cu privire la serviciile de asistentã consularã si la canalele de informare, dar si pentru constientizarea pericolului la care se expun persoanele singure, femeile si copiii, inclusiv a celui de a deveni victime ale retelelor transnationale de trafic de persoane. ßNu accepta cu usurintã ofertele de muncã gãsite prin intermediul anunturilor on-line, convorbirilor telefonice sau recomandãrilor cunoscutilor, nu apela la persoane necunoscute in mod direct, verificã cu atentie oferta locului de muncã, citeste cu atentie clauzele contractului de muncã sau de mediere, verificã adresa si existenta angajatorului strãin pentru care ai optat, asigurã-te cã in tara unde urmeazã sã muncesti nu ai nevoie de procurarea in prealabil a unui permis de muncã, citeste cu atentie prevederile contractului! În cazul in care existã aspecte neclare, solicitã sprijinul unui jurist. În cazul in care te afli in situatia de a fi victimã a traficului de persoane sau sesizezi o posibilã situatie de trafic de persoane sunã la Help – Line ANITP (Agentia Nationalã Împotriva Traficului de Persoane), structurã de specialitate aflatã in subordinea Ministerului Afacerilor Interne: 0800.800.678 (apelabil gratuit in Romania) sau +4021.313.31.00 (apelabil cu tarif normal din strãinãtate)’. Acestea sunt doar cateva dintre recomandãrile pe care specialistii MRP le fac celor care doresc sã plece la muncã in strãinãtate. În cadrul Campaniei Nationale ßInformare acasã! Sigurantã in lume!’ sunt expuse si unele oportunitãti oferite cetãtenilor romani prin programele de tip EURES, Work & Travel, AU PAIR, prin intermediul Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) ori, pentru cei care vor sã se reintoarcã in tarã pentru a-si deschide propria afacere, prin Programul Diaspora START – UP.