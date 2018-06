Calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor pentru finantãri agricole PNDR 2018

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Iatã care este calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a proiectelor de finantare ce vor putea fi depuse de fermieri pentru accesarea Submãsurilor PNDR (Programul National de Dezvoltare Ruralã) în perioada imediat urmãtoare, respectiv în lunile iulie si august 2018.

Potrivit unui document transmis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale (MADR), calendarul estimativ de lansare a sesiunilor PNDR pentru perioada imediat urmãtoare aratã astfel: – Submãsura 1.2 ‘Sprijin pentru activitãti demonstrative si de informare’ va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 13,4 milioane de euro; – Submãsura 3.1 ‘Sprijin pentru participarea pentru prima datã la schemele de calitate’ va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 6,1 milioane de euro; – Submãsura 4.1 ‘Investitii in exploatatiile agricole’, inclusiv ITI, va demara in iulie 2018. Bugetul acestei submãsuri se va impãrti pe sectoarele ‘Vegetal I’, apoi ‘Zootehnic II’ (din fiecare sector defalcandu-se 1/3 din alocare pentru zona montanã) si ‘Fermã de familie si fermã micã III’. Pentru sectoarele ‘Vegetal I’ si ‘Zootehnic II’, sesiunea va fi deschisã doar pentru proiectele complexe care presupun constructii-montaj. Bugetul total alocat va fi de 303 milioane de euro, din care ‘Vegetal I’ 79 milioane de euro (26%) – 26 de milioane de euro zonã montanã si 53 de milioane de euro zonã nonmontanã, apoi ‘Zootehnic II’ 165 de milioane de euro (54%) – 54 de milioane de euro zonã montanã si 111 milioane de euro zonã non-montanã – si ‘Ferma de familie si ferma micã III’ 59 de milioane de euro (19%); – Submãsura 4.2 ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole’ va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 203 milioane de euro; – Submãsura 4.3 ‘Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice’, componenta irigatii, va demara in august/septembrie 2018 cu o alocare propusã de 242 de milioane de euro (fãrã supracontractare); – Submãsura 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’, inclusiv ITI, va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 11 milioane de euro; – Submãsura 6.2 ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale’ va demara in iulie/august 2018 cu o alocare propusã de 1,4 milioane de euro; – Submãsura 6.3 ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, cu o alocare distinctã ITI, va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 51,5 milioane de euro, din care ITI 3 cu 71 de milioane de euro; – Submãsura 6.4 ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’ va demara in iulie/august 2018 cu o alocare propusã de 2,99 milioane de euro; – Submãsura 19.3 ‘Pregãtirea si implementarea activitãtilor de cooperare ale GAL’ – Componenta A va demara in iulie 2018 cu o alocare propusã de 2,31 milioane de euro, iar Componenta B, care va demara in trimestrul IV 2018, va avea o alocare totalã de 9,27 milioane de euro. Marti, la Bucuresti, in prezenta oficialilor Comisiei Europene – Directia Generalã pentru Agriculturã -, s-a desfãsurat a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020, in cadrul cãreia a fost discutat si calendarul sesiunilor de depunere pentru submãsurile PNDR 2018. ‘În cadrul intalnirii se discutã calendarul sesiunilor de depunere si alocãrile propuse pentru submãsurile PNDR ce urmeazã a fi lansate in perioada urmãtoare, stadiul implementãrii mãsurilor PNDR 2014-2020 de cãtre Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã si de cãtre Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Ruralã’, a comunicat MADR.