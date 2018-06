Calendarul noului an scolar 2018-2019

vineri, iunie 15, 2018, 3:00

Astãzi, 15 iunie, este ultima zi de scoalã din anul scolar 2017 – 2018, pentru elevii din învãtãmântul preuniversitar, acestia urmând sã revinã la cursuri pe data de 10 septembrie. Viitorul an scolar va avea 34 de sãptãmâni, pânã pe 14 iunie 2019, cu exceptia elevilor din clasele primare ori din învãtãmântul prescolar, care vor avea o vacantã suplimentarã de o sãptãmânã la sfârsitul lui octombrie, si a elevilor din clasele terminale, care vor termina cursurile cu douã sãptãmâni mai devreme – liceenii, respectiv o sãptãmânã – absolventii calselor a VIII-a.

Potrivit Ordinului ministrului Educatiei Nationale Valentin Popa, anul scolar 2018-2019 va incepe pe 10 septembrie si insumeazã 168 de zile lucrãtoare, respectiv 34 de sãptãmani. Cursurile din semestrul I in invãtãmantul preuniversitar se vor tine in perioada 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019, in timp ce semestrul al II-lea va fi intre 11 februarie 2019 si 14 iunie 2019. Elevii din toate ciclurile de invãtãmant vor beneficia de vacantã de iarnã, in perioada 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019, vacantã intersemestrialã intre 2 si 10 februarie 2019, si de o vacantã de primãvarã, intre 20 aprilie si 5 mai 2019. Vacanta de varã a anului scolar 2018 – 2019 este programatã in perioada 15 iunie – 15 septembrie 2019. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar se va incheia in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIIIa, o sãptãmanã mai tarziu. Clasele din invãtãmantul primar si grupele din invãtãmantul prescolar vor beneficia de o vacantã suplimentarã, in sãptãmana 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. În afara acestor vacante, elevii vor mai avea liber si cu ocazia sãrbãtorilor legale, iar ziua de 5 octombrie – Ziua Internationalã a Educatiei, si pe 5 iunie – Ziua Învãtãtorului, in mãsura in care, prin contractul colectiv de muncã aplicabil, acestea nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare, vor fi marcate prin manifestãri specifice la nivelul unitãtilor de invãtãmant si a Inspectoratelor Scolare. Programul national ‘Scoala Altfel’ are o duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificãri ce rãmane la decizia scolilor. Desfãsurarea programului ‘Scoala Altfel’ nu trebuie sã coincidã cu perioada alocatã sustinerii tezelor semestriale. Tezele vor avea loc, de regulã, la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei scolare, cu cel putin trei sãptãmani inainte de finalul semestrului. Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeazã, in general, in perioada vacantei de primãvarã, potrivit unui calendar specific. ‘În situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene pot aproba, la cererea conducerii unitãtilor de invãtãmant, modificãri ale structurii anului scolar. Acestea se pot aproba numai in mãsura in care se asigurã parcurgerea integralã a programelor scolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situatii obiective de urgentã – intemperii, epidemii, calamitãti naturale – nu se poate face in perioada vacantelor scolare’, se mai aratã in actul normativ mentionat.