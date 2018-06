Bichinet, lectie de discurs politic la Congresul PMP

marți, iunie 19, 2018, 3:00

Deputatul PMP Corneliu Bichinet a ridicat, la propriu, sala în picioare, discursul rostit de parlamentarul vasluian la Congresul PMP de sâmbãta trecutã aducându-i nu doar un plus de popularitate în partid, ci si o functie de vicepresedinte la nivel national. Constient de rolul pe care trebuie sã îl joace în PMP-ul post-Traian Bãsescu, Bichinet a povestit, spre amuzamentul sãlii, cum initial a refuzat o functie în structura centralã a partidului: „M-a întrebat si pe mine Eugen Tomac, pe care îl sustin fãrã rezerve: «Bãi, vrei vreo functie, ceva?» I-am zis: «Eu nu vreau nicio functie. Eu mã vãd bine de oriunde, nu-i o problem㻄. La fel de bine „se vede” si Romulus Doru Buhãescu, celãlalt vasluian care a candidat la o functie de conducere „la centru”, prim-vicepresedintele PMP Vaslui fiind ales, în cadrul congresului, în functia în secretar general adjunct.

Putine discursuri au captat atentia celor 2.500 de delegati la Congresul PMP ca cel rostit de deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Filialei Judetene PMP Vaslui. Interventia sa, de fapt un dialog cu sala – intrerupt doar de hohote de ras si ropote de aplauze – a atacat douã teme extrem de serioase: calitatea umanã a membrilor si, din aceastã perspectivã, viitorul pe care il are acest partid in politica romaneascã. Rãspunsul parlamentarului vasluian a fost fãrã echivoc: PMP are viitor ‘pentru cã el are, in cei cinci ani de existentã, un trecut consistent’. Iar un PMP puternic la nivel national inseamnã, a continuat Bichinet, filiale puternice in teritoriu. Este ce trebuie sã facã toti membrii, dupã ce se terminã ‘spectacolul’ congresului. Si incã un lucru mai trebuie acestia sã facã, odatã ajunsi acasã: ‘O sã vã-ntrebe cei din familie, sotiile, sotii, copiii, vecinii: ‘Bãi, ati fost la Bucuresti! Ce-ati fãcut la Bucuresti?’ Spuneti asta: ‘Domnule, ne-am intalnit cu Corneliu Bichinet, si ne-a spus sã avem incredere in Partidul Miscarea Popularã!’.

„Asta se cheama discurs, v-ati prins, nu?”

‘Eu recunosc cã antevorbitorii mei sunt toti geniali, eu fiind doar talentat. De aceea, la o astfel de actiune, eu stiu cã oamenii trebuie sã scoatã ce-i mai bun in ei. Domnul presedinte Bãsescu nu prea mã cunoaste; eu recunosc cã nu sunt prost. Ca sã stiti! (rasete) …ci sunt un om care iubeste acest partid. Domnule, cand porneau grecii la un demers spiritual sau material, plecau intai la Delfi. Unii se rugau, cei de-acolo, oracolele, erau un fel de consultanti… sau psihiatrii de astãzi… la care multi trebuie sã meargã, de altfel, si pe frontispiciu era scris ‘Nimic prea mult’. S-ar pãrea cã Traian Bãsescu a inteles inaintea altora: nu poti s-o tii o sutã de ani la carmã, si, in mod legic, firesc, fãrã convulsii, predã stafeta. Cui? Unui tanãr, unei echipe. Le semnati – ãsta se cheamã discurs, v-ati prins, nu? – le semnati o politã in alb, domnule presedinte, si lui Tomac, si nouã. Dacã n-o sã fim capabili, dumneavoastrã din salã sã ne dati jos. A doua maximã de pe frontispiciu era ‘Cunoaste-te pe tine insuti’, preluatã de Socrate, de inteleptii de mai tarziu. Cand ii judecãm pe altii, suntem foarte aspri. Cand e vorba sã ne judecãm pe noi, suntem mai concesivi. Acum… (aplauze) Mergem mai departe, ne frãmantã pe toti o intrebare: are sau nu are partidul acesta viitor, cu Traian Bãsescu trecut intr-o zonã crepuscularã frumoasã?, si rãspunsul meu este: categoric, da! (aplauze) Are viitor pentru cã el are, in cei cinci ani de existentã, un trecut consistent. La douã runde de alegeri, a avut succes: si la europarlamentare, si a dat doi europarla – mentari – nu comentez cã ei au plecat, aceasta este o altã chestiune -, si la parlamentare a adus partidul acesta 28 de oameni in Parlament. Unii, de calitate indoielnicã, altii, geniali, cum am spus. Mergem mai departe: are partidul acesta prezent? Are prezent! Prezentul suntem noi, voi, noi toti, aici. Si ce este prezentul?! O punte, o legãturã intre trecut si viitor. Viitorul il facem asa cum vom fi capabili sã facem filialele in judete. N-ai filialã, te-ai nãscut fãrã noroc! Si, aviz amatorilor, o sã treacã spectacolul acesta!… Sigur, fiecare vrea sã se pozitioneze. M-a intrebat si pe mine Eugen Tomac, pe care il sustin fãrã rezerve: ‘Bãi, vrei vreo functie, ceva?’ I-am zis: ‘Eu nu vreau nicio functie. Eu mã vãd bine de oriunde, nu-i o problemã’. (rasete, aplauze) Si o sã mergeti acasã, stimati colegi; o sã vã-ntrebe cei din familie, sotiile, sotii, copiii, vecinii: ‘Bãi, ati fost la Bucuresti! Ce-ati fãcut la Bucuresti?’ Spuneti asta: ‘Domnule, ne-am intalnit cu Corneliu Bichinet, si ne-a spus sã avem incredere in Partidul Miscarea Popularã!’. Eu nu pot fi suspectat de a fi trisor, pentru cã mi-a ajutat Dumnezeu. Am traversat, de la consilier local, consilier judetean, de douã ori vicepresedinte de judet, o datã presedinte de judet, o datã senator, acum, deputat… Pãi, dacã stiam eu limba englezã, rãmaneam eu parlamentar, domnule? (rasete, aplauze) Stimati colegi, am inceput cu ‘Nimic prea mult’. Eu cred cã este suficient, si mã retrag in glorie la locul meu. Succes si mult noroc!’ Eugen Tomac a fost ales, sambãtã, in functia de presedinte al PMP, noul presedinte executiv al partidului este Marius Pascan, iar secretar general este Dorel Onaca. Vicepresedintii partidului sunt Corneliu Bichinet, Petru Movilã, Cãtãlin Cristache, Cãtãlin Bulf, Gabriela Dobrotã, Mircea Sãmãrtinean, Adrian Todoran, Clement Negrut, Sebastian Moise, Ionut Simionca, Vasile Lungu, Marian Andronache, Severica Covaciu, Gheorghe Baciu, Gabi Ionascu, Stefan Florescu, Costel Mihai, Bogdan Gavrilescu, Stefãnel Dan Marin, Constantin Codreanu, Doru Coliu, Cristian Sefer, Lucian Iliescu. Secretari generali adjuncti sunt Romulus Doru Buhãescu, Rizia Tudorache, Romulus Lucian Iaru, Ioana Constantin, iar secretari executivi – Ion Melinte, Viorel Botea, Nicolae Davitoiu, Ioan Pitigoi, Daniel Pãloiu, Gabriel Rãdulescu, Nicolae Ivãschescu, Vasile Gheorghe, Alin Baciu, Valerian Vreme, Florin Remetan, Adrian Florescu, Cãtãlin Militaru. Nicolae Sebe a fost ales in functia de trezorier al partidului.