BAC-ul a început în fortã, cu doi candidati eliminati!

marți, iunie 26, 2018, 3:00

În acest an, examenul de Bacalaureat a debutat cu o noutate, prin sustinerea probelor orale într-o sesiune separatã, în luna februarie. Mai putin stresati, absolventii de clasa a XII-a, inclusiv din promotiile anterioare, sustin în aceastã perioadã doar probele scrise, care au debutat cu cea la limba si literatura românã. Au fost si doi eliminati din examen, tehnica de copiere evoluând de la fituici la cãsti wireless!

Prima probã scrisã a Bacalaureatului 2018, cea la limba si literatura romanã, a adus si primii eliminati din examen. Doi elevi, unul la centrul de examinare de la Liceul ‘Cuza Vodã’ Husi, celãlalt, de la Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui, au fost prinsi copiind, altii folosind aceeasi metodã: cu ajutorul unor cãsti wireless, cu care tineau legãtura cu persoane din afara sãlii de examen. Din totalul de 2.869 candidati inscrisi, au fost prezenti in sãlile de concurs 2.468 absolventi de liceu, absenteismul fiind totusi in cotele ‘normale’ ale anilor trecuti. Subiectele a fost accesibile, elevii clasei a XII-a de la profilul real, care au sustinut luni prima probã scrisã a examenului de Bacalaureat au avut, la alegere, de analizat o poezie de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, in timp ce cei de la profilul uman au avut de analizat arta poeticã in opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga. Bacalaureatul 2018 continuã miercuri, 27 iunie, cu proba obligatorie a profilului, care se va sustine la matematicã sau istorie, pentru ca joi, 27 iunie, sã aibã loc proba la alegere a profilului si specializãrii. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevãzutã pentru data de 4 iulie, panã la ora 12,00. În aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12,00 – 16,00. Rezultatele finale vor fi fãcute publice in data de 9 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sã sustinã toate probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si a celor scrise, obtinand calificative de trecere si, respectiv, minim nota 5 si media 6 la fiecare probã scrisã. Anul trecut, la nivelul judetului Vaslui, procentul de promovabilitate a fost de 76,71%, 1.897 dintre cei 2.473 de candidati prezenti la examen obtinand medii peste 6, in timp ce, la simularea din acest an a Bacalaureatului, doar 35,21% dintre cei 2.482 elevi de clasa a XII-a inscrisi au reusit sã promoveze acest examen.