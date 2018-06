Avalansã de contestatii, dupã Evaluarea Nationalã!

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Nu mai putin de 364 de absolventi ai clasei a VIII-a din judet care au sustinut Evaluarea Nationalã 2018 au depus, imediat dupã afisarea primelor rezultate, contestatii cu privire la nota primitã la una sau ambele probe ale examenului. În general, cei care au depus contestatii sunt elevii care aspirã sã urmeze cursurile unor licee de renume, unde concurenta este mai mare, astfel incat orice zecime in plus la media obtinutã la Evaluare conteazã. Asta cu atat mai mult cu cat media de admitere in invãtãmantul liceal sau profesional este formatã in proportie de 80% din media de la Evaluarea Nationalã, media din anii de gimnaziu contand doar in proportie de 20%. Pentru elevii care au depus contestatii, nota stabilitã in urma recorectãrii va fi cea finalã, insã, atentie!, aceastã notã poate fi chiar mai micã decat cea primitã initial. În cazul in care, la recorectarea lucrãrilor dupã contestatii, diferenta de notare este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea va fi transmisã spre recorectare altor doi profesori examinatori, iar nota definitivã va fi calculatã ca fiind media aritmeticã a celor douã note centrale, dupã eliminarea celor douã note extreme. Rezultatele finale ale Evaluãrii Nationale 2018 urmeazã a fi publicate pe data de 23 iunie. Ulterior, in perioada 29 iunie-3 iulie, absolventii de gimnaziu si pãrintii acestora vor completa, asistati de diriginti, in fisele de inscriere, optiunile liceelor si profilului pe care doresc sã-l urmeze minorul. Absolventii de gimnaziu care doresc sã participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationalã de Admitere. Repartizarea computerizatã la licee se va face la data de 9 iulie, in functie de media de admitere obtinutã si de optiunile fãcute pe fisa de inscriere la admiterea la liceu. Repartizarea computerizatã la licee se va face la data de 9 iulie si va fi anuntatã pe edu.ro. În perioada 10-13 iulie are loc depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii. Pe 13 iulie, unitãtile invãtãmantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor rãmase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceastã etapã. În perioada 16-18 iulie 2018, Comisia judeteanã de admitere va rezolva situatiile speciale apãrute dupã etapa de repartizare computerizatã, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in aceastã etapã. A doua etapã de admitere in invãtãmantul liceal va debuta pe 18 iulie, cu afisarea situatiei locurilor rãmase libere, a locului de desfãsurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba modernã ori maternã, pentru unitãtile liceale care solicitã acest lucru. Ulterior, intre 3-6 septembrie, se va proceda la primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioarã, care nu s-au inscris in perioada prevãzutã de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolarã ulterior etapei anterioare. Repartizarea acestor absolventi va avea loc pe data de 7 septembrie, zi in care se va face si transmiterea rezultatelor repartizãrii. În ceea ce priveste admiterea candidatilor la invãtãmantul seral si cel cu frecventã redusã, inscrierea acestora se va face in perioada 10 – 13 iulie, urmand ca repartizarea lor pe locurile puse la dispozitie sã aibã loc intre 16 – 18 iulie.