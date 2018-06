Autospeciale noi în dotarea IPJ Vaslui

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

11 autospeciale noi au intrat în dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Autovehiculele au fost achizitionate în baza acordurilor-cadru încheiate la nivelul Inspectoratului General al Politiei Române, în urma procedurilor de achizitie publicã.

În aceastã sãptãmanã, 11 autospeciale Dacia Logan, ce vor fi folosite in activitãtile operative, au fost repartizate structurilor operative (ordine publicã si politie rutierã) din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Vehiculele sunt inscriptionate, au rampe de semnalizare acustice si optice, un set de roti suplimentar, cu pneuri de iarnã si roatã de rezervã, prize pentru statii si acumulatori suplimentari. Întregul efort de imbunãtãtire a mobilitãtii Politiei Romane are ca beneficiar final cetãtenii, astfel incat intreaga comunitate sã poatã beneficia de un plus de sigurantã si de un serviciu politienesc de calitate sporitã.