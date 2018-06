Au demarat lucrãrile la noua Policlinicã!

marți, iunie 26, 2018, 3:00

De câteva zile, vehiculele pacientilor, apartinãtorilor, vizitatorilor sau chiar ale reprezentantilor medicali nu mai au acces în curtea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. Decizia a fost luatã ca urmare a demarãrii proiectului de construire a noului Ambulatoriu Integrat (Policlinicã), ce va fi situat chiar în fata clãdirii principale a spitalului.

Mai bine de un an, in curtea SJU Vaslui nu vor mai avea acces decat ambulantele si vehicule de aprovizionare ori cele ale medicilor, restul persoanelor, pacienti, apartinãtori, vizitatori si chiar reprezentanti medicali urmand sã-si lase masinile fie in parcarea din fata unitãtii spitalicesti, fie pe strãzile din jur. Motivul: au demarat lucrãrile in vederea implementãrii proiectului ‘Construire clãdire nouã in vederea organizãrii Ambulatoriului Integrat si desfãsurãrii activitãttii administrative la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui’. Pentru construirea noii Policlinici, CJ Vaslui a obtinut la inceputul anului trecut o finantare de circa 7 milioane de euro de la Ministerul Dezvoltãrii, proiectul urmand a fi implementat de Compania Nationalã de Investitii. Se sperã cã va fi finalizat panã la sfarsitul anului 2019. Noua clãdire a Ambulatoriului Integrat va fi construitã cu parter si trei etaje, la care se adaugã subsolul, avand o suprafatã desfãsuratã utilã de 4.106 mp. Parterul, cu o suprafatã de 770 mp, va fi destinat zonei de triaj a pacientilor, inclusiv sãli de asteptare, si un hol de acces atat cãtre cabinetele medicale, cat si cãtre clãdirea Spitalului Judetean. La etajul I, se vor afla cabinete de consultatie si unul de Fizio si Kinetoterapie, in timp ce, la etajul al II-lea, vor fi amenajate cabinete medicale, dar si spatii pentru Chirurgie adulti si Chirurgie copii, cu mai multe mici sãli de operatii. Ultimul etaj va fi destinat spatiilor administrative, inclusiv birourile conducerii spitalului si o salã de sedintã. Pacientii vor avea acces la sectiile de imagisticã medicalã si radiografie din cadrul Spitalului Judetean direct printr-un pasaj pietonal. Subsolul este destinat compartimentelor de Toxicologie, de Serologie si Tanato-Chimie si Serviciului de Medicinã Legalã, acolo urmand a se afla si vestiarele medicilor, centrala termicã si grupul electrogen. Noul ambulatoriu va fi dotat cu toate dotãrile si instalatiile necesare functionãrii la inalte standarde, inclusiv sistem propriu de supraveghere video, dar si sisteme electronice cu informatii de interes public, cate patru monitoare si douã info-chioscuri la fiecare nivel. Panã la finalizarea noului ambulatoriu, pacientii vor trebui sã meargã in vederea consultãrii de cãtre medici specialisti tot la vechea Policlinicã, situatã in apropierea Parcului Copou. Noroc cã, la inceputul anului, Transurb SA Vaslui a venit in sprijinul pacientilor si a deschis o nouã rutã, ce face legãtura intre Autogara societãtii, Policlinicã si Spitalul Judetean, cu un numãr de 5 curse tur retur, la orele 7.30, 9.00, 10.00, 13.00, 15.00 si 19.30.