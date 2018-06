Astãzi, ultima zi de înscriere pentru accederea în Corpul expertilor în management educational

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Pânã astãzi, profesorii care îndeplinesc conditiile de vechime si cele calitative se mai pot înscrie la concursul de selectie pentru intrarea în Corpul expertilor în management educational. Calitatea de expert este necesarã, în primul rând pentru accederea la o functie de conducere la nivelul institutiilor de învãtãmânt sau a altor structuri de conducere din educatie. Pentru judetul Vaslui, sunt disponibile 253 de posturi de expert, care se adaugã la cei peste 470 de experti existenti.

Astãzi se incheie cea de-a XIII-a sesiuni de inscriere efectivã la examenul de intrare in Corpul expertilor in management educational. De pe 31 mai, profesorii aspiranti la calitatea de expert in management au putut aplica on-line si, ulterior, sunt asteptati, panã pe data de 12 iunie, la sediul ISJ Vaslui pentru inscrieri si depunerea portofoliilor cuprinzand documentele necesare, prevãzute in Metodologia de desfãsurare a concursului. Aceastã calitate de expert in management este obligatorie pentru ocuparea functiilor de conducere ale institutiilor de invãtãmant preuniversitar de stat, respectiv de director sau director adjunct. La concursul de selectie pentru dobandirea acestei calitãti poate participa orice cadru didactic care indeplineste cumulativ urmãtoarele conditii: face dovada acumulãrii a minim 60 de credite transferabile obtinute in cadrul unor programe acreditate de formare in domeniul managementului educational; este titular in invãtãmant si are cel putin gradul didactic II; a obtinut calificativul ‘foarte bine’ in ultimii 4 ani si nu a fost sanctionat disciplinar in anul scolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control in invãtãmant prin hotãrare judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã; nu a fost exclus din Registrul national al expertilor in management educational. Portofoliul candidatilor inscrisi la selectie se evalueazã pe baza fiselor de evaluare, tinandu-se seama de criterii precum absolvirea unor programe de formare in domeniul managementului educational, experientã managerialã, performante deosebite in inovarea didacticã/managerialã si participarea la proiecte. La aceastã a XIII-a sesiune au fost puse la bãtaie nu mai putin de 253 de posturi de expert in management educational. Listele cu candidiatii declarati admisi in urma introducerii informatiilor in formularul de selectie on-line vor fi afisate la avizierul din curtea ISJ Vaslui, iar eventualele contestatii pot fi depuse in perioada 25 – 29 iulie. La ultima sesiune, a XII-a, desfãsuratã in luna iulie 2017, in judetul Vaslui au participat doar 38 de cadre didactice, in ciuda faptului cã au fost puse la bãtaie 202 posturi. Dintre acestia, 22 de candidati au promovat examenul pentru admiterea in CNEME.