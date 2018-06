Asociatia «Emil Racovitã» 2000, întâlnire de proiect în Martinica

joi, iunie 28, 2018, 3:00

În perioada 16-22 iunie, în Trinite, Martinica, a avut loc cea de a treia întâlnire transnationalã din cadrul proiectului „Erasmus+ European Education Fostering Ecotourism”, proiect finantat de Comisia Europeanã.

În cadrul Programului ‘Erasmus+’ 2014 – 2020, cu finantare din partea Comisiei Europene, Asociatia pentru Tineret ‘Emil Racovitã’ 2000 a obtinut anul trecut un grant pentru proiectul ‘European Education Fostering Ecotourism’. Obiectivul general al proiectului vizeazã imbunãtãtirea nivelului de educatie pentru mediu al tinerilor si adultilor, in special al educatiei pentru dezvoltarea ecoturismului ca parte a educatiei pentru o cetãtenie europeanã activã. Zilele trecute, in Trinite, Martinica a avut loc cea de-a treia intalnire transnationalã din cadrul acestui proiect, intalnire la care au participat reprezentanti ai institutiilor din parteneriat, respectiv Asociatia pentru Tineret ‘Emil Racovitã’ 2000 si SC Cedra Tour SRL Bacãu, Asociatia Travelogue (Italia), Asociatia Ciara (Franta) si Interactive Media Knowledge Transfer (Grecia). Principalele obiective ale acestei intalniri au fost discutarea procesului de implementare. si realizarea unui schimb de bune practici in domeniul ecoturismului. Partenerii au avut o intalnire cu primarul orasului Trinite, dar si cu reprezentantii ‘Martinique Tourism Committee’, avand astfel ocazia sã prezinte autoritãtilor locale proiectul si sã afle diferite aspecte ale ecoturismului din Martinica si din celelalte tãri partere. Proiectul, initiat de Asociatia pentru Tineret ‘Emil Racovitã 2000’ Vaslui si de SC Cedra Tour SRL Bacãu, este coordonat de Association ‘Travelogue’ din Italia si are ca parteneri organizatii din Franta, Grecia sau Portugalia, avand ca parteneri locali Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ din Vaslui, Colegiul National ‘Gheorghe Vranceanu’ din Bacãu, Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ din Barlad, Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ Negresti, Liceul Tehnologic ‘Ioan Corivan’ Husi si Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ din Vaslui. Proiectul are ca duratã de implementare 24 luni, in perioada septembrie 2017 – august 2019, fiind finantat cu suma de 92.300 Euro de cãtre Comisia Europeanã, prin Erasmus+ 2014-2020, Actiunea Cheie 2/parteneriate strategice in domeniul educatiei adultilor. La intalnirea din Martinica, Asociatia pentru Tineret ‘Emil Racovita’ a fost reprezentatã de cãtre Daniel Hulubei, presedintele asociatiei si director al Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’ din Vaslui.