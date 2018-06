Asigurãri tip RCA false, depistate la Albita

marți, iunie 12, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pentru efectuarea formalitãtilor necesare controlului pentru trecerea frontierei, cetãteanul din R. Moldova Serghei D. si cetãteanul roman Fiodor M., in varstã de 34 de ani, respectiv, 49 de ani, care conduceau ansambluri de vehicule formate din autocamion si semiremorcã, inmatriculate in Romania. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrilor tip RCA prezentate la control pentru autovehiculele in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentele nu indeplinesc conditiile de formã si fond ale unor documente autentice, acestea fiind false. Bãrbatii au declarat cã au calitatea de angajati ai firmelor de transport care au in proprietate autovehiculele in cauzã si cã nu au cunostintã cã documentele prezentate la control sunt false ori falsificate. Pe 11 iunie, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in tarã, Eugeniu N., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 45 de ani, conducand un autoturism marca Toyota Previa, inmatriculat in Iasi. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentatã la control pentru autoturismul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unui document autentic, acesta fiind fals. Tanãrul a declarat cã a imprumutat autoturismul in cauzã de la patronul firmei la care lucreazã, pentru a cãlãtori ocazional in R. Moldova si cã o datã cu preluarea autoturismului i-au fost inmanate si documentele aferente acestuia. Acesta a mai declarat cã nu are cunostintã cã documentul in cauzã este fals ori falsificat. Cei trei bãrbati au fost sanctionati contraventional cu cate o amendã in cuantum de 1.000 lei pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fãrã asigurare. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauze pentru sãvarsirea infractiunii de uz de fals.