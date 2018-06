Asa ne recuperãm Istoria!

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Momente de adâncã trãire pe malul drept al Prutului, în comuna vasluianã Fãlciu, situatã fatã în fatã cu localitatea Tiganca, din Republica Moldova, locul în care acum 77 de ani, peste 10.000 de ostasi români si-au dat viata pentru reîntregirea tãrii si aducerea Basarabiei la Patria mamã. În Bogdãnesti, prin grija primarului Neculai Moraru si a Consiliului Local, a fost inaugurat un monument de exceptie dedicat memoriei eroilor neamului. Sute de locuitori ai comunei, militari si invitati din tarã si din Republica Moldova au asistat, sâmbãta trecutã, la ceremoniile de dezvelire a statuii comemorative si la inaugurarea Parcului Eroilor Neamului. Ceremonialul militar si religios în memoria celor cãzuti în sângeroasa bãtãlie de la Tiganca, în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, a fost sustinut de ostasii din Garnizoana Husi iar slujba a fost oficiatã de un sobor de preoti condus de Ignatie, episcopul Episcopiei Husilor.

La Bogdãnesti, comuna Fãlciu, la initiativa autoritãtilor locale, reprezentate de primarul Neculai Moraru si membrii Consiliului Local Fãlciu, si cu sprijinul cetãtenilor, a fost inaugurat parcul istoric de comemorare a soldatilor romani cãzuti in al Doilea Rãzboi Mondial in bãtãlia de la Tiganca, in incercarea de a readuce Basarabia furatã de sovietici la patria mamã, Romania. ‘Pentru mine, momentul acesta de rugãciune este unul absolut esential, pentru cã este singura legãturã a noastrã cu cei care au plecat in lumea de dincolo, jertfindu-se pentru un ideal atat de frumos, intregirea neamului nostru. De aceea, cred cã este foarte important sã le acordãm atentia cuvenitã, sã avem starea interioarã cuvenitã de cinstire si de maxim respect fatã de eroii nostri, nu atat prin discursuri, nu atat prin prezente festiviste, cat mai ales prin rugãciune, ca Dumnezeu sã le dãruiascã odihna pe care ei au cãutat-o si in viata aceasta. În momentul in care a avut loc dezvelirea acestui monument inchinat eroilor care au cãzut in bãtãlia de la Tiganca, a fost un mic incident fericit: drapelul nu se mai desprindea de cruce. Este un lucru extraordinar! Noi, Biserica, asta transmitem, cã intodeauna dragostea de neam si credinta sunt perfect ingemãnate si orice vom face si orice va face Biserica de acum incolo, noi nu facem altceva decat sã dãm o mãrturie cã dragostea de patrie, steagul si crucea trebuie sã meargã impreunã. Dragostea de patrie, credinta, Biserica, Armata – valorile acestui neam -, trebuie sã fie intotdeauna impreunã, sã fie intr-o conjugare perfectã. Domnul sã ii odihneascã pe toti eroii neamului nostru, iar atunci cand ne rugãm pentru ei, se cuvine sã avem starea interioarã cea mai adecvatã de smerenie, de deplin respect si, desigur, de duh de rugãciune fatã de toti eroii neamului nostru romanesc’, a cuvantat Preasfintitul Pãrinte Ignatie, episcop al Husilor. Prefectul judetului Vaslui, Eduard Andrei Popica, prezent la manifestare, a evocat, la randul lui, bãtãlia de la Tiganca: ‘Ostasi, vã ordon treceti Prutul! – sunt cuvinte consacrate, rostite de generalul Ion Antonescu, care visa la o Basarabie si o Bucovinã libere de sub jugul bolsevic. Pe 22 iunie 1941, soldatii romani au fortat trecerea Prutului pe la Bogdãnesti, Fãlciu, Albita si Oancea. Din pãcate, dupã o lunã de eroism, Armata Romanã avea sã punã capãt luptelor pentru eliberarea Basarabiei, bãtãlia fiind consideratã de istorici cea mai sangeroasã dintre luptele duse de romani pentru reintregirea granitelor tãrii. Peste 10.000 de soldati romani au murit sau au fost dati dispãruti atunci. Felicit primarul Neculai Moraru pentru ideea de a infiinta acest Parc Istoric. În an Centenar, e bine sã ne aducem aminte de ceea ce inseamnã patriotism si sã ne iubim intotdeauna valorile nationale. Sunt convins cã Fãlciul va deveni loc de pelerinaj pentru cei ce doresc sã le aducã un omagiu celor care au luptat si au murit pentru intregirea Romaniei. Dumnezeu sã-i ierte pe bravii nostri eroi!’. Primarul comunei Fãlciu, Neculai Moraru, cel care a avut initiativa de a construi Parcul Eroilor Neamului si statuia dedicatã victimelor Bãtãliei de la Tiganca, a explicat cã gestul a fost si unul de sfidare a curentului – care incã se mai propagã in Romania – de a face uitati eroi care si-au dat sangele pentru reintregirea neamului si care au luptat in est. ‘În semn de respect si recunostintã fatã de ceea ce au fãcut soldatii romani, am decis sã construim acest parc istoric, impreunã cu un monument dedicat eroilor care au cãzut in est, in Bãtãlia de la Tiganca, pe teritoriul comunei Fãlciu. Încã de acum cativa ani ne propusesem acest proiect de suflet, pe care, iatã, s-a intamplat sã-l finalizãm chiar in Anul Centenarului Marii Uniri’, a spus Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu. La ceremoniile de dezvelire a monumentului de la Bogdãnesti a fost prezentã si o delegatie a primarilor din raionul Cantemir din Republica Moldova. ‘Dezvelirea monumentului inchinat ostasilor cãzuti in bãtãlia de la Tiganca are o mare importantã istoricã. Se astepta de mult asa ceva, pentru cã feciorii lui Stefan cel Mare s-au jertfit pentru reintregirea tãrii. Eu sunt foarte onorat ca, in numele si in memoria inaintasilor mei, sã fiu prezent la acest eveniment. Prin astfel de actiuni, arãtãm cã vrem sã ducem panã la capãt ceea ce nu au reusit, cu pãrere de rãu, sã facã romanii morti la Tiganca’, a declarat Petru Grandabur, primarul comunei Tiganca, din Republica Moldova. La randu-i, primarul de Capaclia, presedintele Asociatiei primarilor din raionul Dimitrie Cantemir, Republica Moldova, Alexei Busuioc, a declarat: ‘Monumentul inseamnã o mandrie nationalã. El ne uneste si ne indeamnã sã continuãm opera celor 10.000 de ostasi romani cãzuti la datorie pentru reintregirea Romaniei Mari. Jertfa supremã nu a fost degeaba, si eu cred cã, mai devreme sau mai tarziu, ne vom uni cu tara. Unirea nu o vor face cei mari, din fruntea tãrilor noastre, ci noi, cei mici, cei din satele si comunele moldovene si romanesti’. Cuvinte memorabile, care, iatã, la Fãlciu, prin grija primarului Neculai Moraru, au cãpãtat o formã concretã. Manifestarea spiritualã de la Fãlciu s-a incheiat cu un simpozion stiintific dedicat bãtãliei de la Tiganca, la care au participat profesori universitari din Iasi, Bucuresti si Chisinãu, dar si alte personalitãti ale vietii culturale si stiintifice din tarã.