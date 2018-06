Apicultori supãrati

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Apicultorii vasluieni sunt pe minus în acest an. Atât la culesul la rapitã, salcâm, cât si la tei, conditiile meteo nefavorabile au diminuat productia de miere. Pe lângã productii mai mici, preturile de comercializare a mierii la export s-au redus cu 15%. Dacã luãm în considerare si faptul cã majoritatea apicultorilor nu mai implementeazã proiecte europene, se poate spune cã sectorul apicol traverseazã o perioadã dificilã.

Anul 2018 nu este o perioadã extrem de favorabilã pentru apicultorii din judetul Vaslui. Dupã o iarnã usoarã, cu putine mortalitãti in randul familiilor de albine, culesul la miere a fost modest. Din cauza temperaturilor nefavorabile, rapita si salcamul nu au secretat nectar, albinele neavand ce culege. Vasile Puf, directorul Asociatiei Crescãtorilor de Albine din Vaslui, spune cã la rapitã, a fost mult prea cald afarã iar florile nu au secretat nectar, in timp ce, la salcam, temperaturile au fost mai mici decat cele optime. Din nefericire, nici culesul la tei nu este foarte bun. Pe langã productiile slabe, apicultorii nu mai beneficiazã nici de banii proveniti din proiectele europene. Cei mai multi apicultori au finalizat deja proiectele privind intalarea tinerilor fermiei si sprijinirea fermelor de semisubzistentã si nu mai pot accesa alte proiecte. Mai mult, si pretul la mierea de albine destinatã exportului a scãzut la 16 – 20 lei/kilogramul, lucru care diminueazã sever profitul apicultorilor. În prezent, pe piata localã, pretul la mierea de salcam este cuprins intre 25 – 35 leikilogramul, insã vanzãrile sunt foarte mici. ìÎn anul 2017-2018, am avut o iarnã favorabilã, cu mortalitãti putine. Am avut un cules slab la rapitã, mediu la salcam si la tei. Din pãcate, pretul mierii de albine a scãzut cu 15%, iar acesta se stabileste in functie de cererea si oferta de pe piatã. Preturile sunt mici, nemultumitoare pentru apicultori, iar viata acestora devine tot mai grea. Avem preturi mici si productii mici’, a spus Vasile Puf.

Apicultorii nu mai depun proiecte

Apicultorii vasluieni pot depune cereri si actele doveditoare pentru a obtine sprijinul financiar acordat prin intermediul Programul National Apicol 2018. Documentele pot fi depuse panã la data de 1 august 2018. În total, Ministerul Agriculturii va aloca un buget de 99,34 milioane de lei pentru sprijinirea crescãtorilor de albine. ‘Se subventioneazã 91% din pretul tratamentelor medicale, achizitionarea de material biologic de la stupinele autorizate si stupi pentru pastoral. Aceste cereri se depun la APIA. Problema este cã foarte putini apicultori depun aceste proiecte. Cei care au peste 25 de familii de albine pot depune proiecte, iar la nivelul judetului ar fi circa 1.000 de apicultori eligibili pentru ajutorul de la stat. Însã, nu se depun nici mãcar 100 de proiecteî, a explicat Vasile Puf. În ultimii ani, sectorul apicol din judetul Vaslui a atras circa 4.000 de noi crescãtori de albine. În prezent, in judet sunt circa 6.000 de apicultori, care intretin peste 70.000 familii de albine. Spre comparatie, in anul 1990, Vasluiul avea doar 2.300 de apicultori in toate structurile agricole organizate, care detineau circa 35.000 familii de albine. Cantitatea medie multianualã de miere de albine produsã in judetul Vaslui se cifreazã la 1.000 de tone, care valoreazã circa 10 milioane de lei (2,5 milioane de euro).