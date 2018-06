Apartament ANL pentru un vasluian

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba, astãzi, repartizarea unei locuite ANL, dupã ce, in sedinta din luna martie, s-a aprobat printr-o hotãrare lista de prioritati pentru anul curent pentru tinerii care au acces la o locuintã realizatã prin programul ANL. Conform procedurilor legale, lista de repartizare a locuintelor se intocmeste prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritãti stabilitã si aprobatã de CL, urmãrindu-se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte. Locuintele rãmase vacante pe perioada exploatãrii acestora in regim de inchiriere se repartizeazã solicitantilor, care sunt inscrisi in lista de prioritãti si care pot reconfirma la data repartitiei criteriile de acces. În urma adresei emise de Locativa Vaslui SRL, s-a adus la cunostintã faptul cã, in prezent, este disponibilã o unitate locativã: un apartament cu o camerã, situat pe str. Traian, bl. 283, sc. B, ap.6. et.1. Directia Socialã din cadrul Primãriei Vaslui a fãcut verificãri in teren privind situatia locativã a primilor doi solicitanti din lista de prioritati pe 2018, acestia avand un punctaj egal. În urma verificãrilor efectuate, persoana eligibilã pentru a i se repartiza o locuintã este Niteanu lancu Marian. Titularul cererii a reconfirmat indeplinirea criteriilor de repartizare, acumuland un total de 81 de puncte. Solicitantii inscrisi in lista de prioritãti, cu respectarea criteriilor de acces, care nu beneficiazã de repartitia unei locuinte in limita fondului disponibil la aceasta data pot primi repartitii, in limita disponibilului din fiecare an in ordinea de prioritate stabilitã.