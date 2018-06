Andrei Grinkevich, ambasadorul Belarus în România, prietenul municipiului Vaslui

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Andrei Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus in Romania, a revenit, sambãtã, intr-o vizitã de lucru in judetul Vaslui. Gazda diplomatului strãin a fost Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui. Edilul municipiului resedintã de judet i-a multumit oaspetelui cã si-a fãcut timp sã vinã din nou aici. ‘În aceste zile, ambasadorul ne-a cunoscut mai bine. Am avut in program vizitarea a douã licee din oras, a Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’, am avut discutii in ceea ce priveste cãteva directii de colaborare’, a spus Vasile Pavãl. La randul lui, Andrei Grinkevich a spus cã este o onoare pentru el sã cunoascã un oras atat de frumos. ìAm avut o discutie productivã. Am abordat tematica legatã de colaborarea intre municipiul Vaslui si orase din Belarus, cu posibilitatea infrãtirii acestora. Voi fi incantat sã sprijin Vasluiul sã stabileascã relatii cu orase din Belarus. Am fost la liceele din Vaslui si sunt impresionat de stilul educatiei, de profesori si elevi, si am convenit sã sprijinim proiecte comune. Dacã incepem o colaborare, existã posibilitatea de a atrage de a fonduri europene pentru proiecte comune intre Vaslui si orase din Belarus’, a spus Andrei Grinkevich. Ambasadorul a amintit faptul cã Romania si Belarus sunt tãri ortodoxe, iar pentru ‘atragerea’ celor douã ortodoxii sunt avute in vedere proiecte intre facultãtile de teologie, mãnãstiri, biserici, precum si dezvoltarea turismului ecumenic. Ambasadorul a precizat cã Belarus a incheiat in anul trecut parteneriate cu 20 de muzee din Romania si se doreste dezvoltarea acestor colaborãri. Vasile Pavãl l-a asigurat pe ambasad cã va da un rãspuns afirmativ la propunerile de colaborare privind infrãtirea cu alte orase pentru dezvoltarea de proiecte comune. La incheierea conferintei de presã, Vasile Pavãl a inmanat diplomatului cheia municipiului Vaslui si efigia lui Stefan cel Mare. Reamintim cã in luna aprilie 2018, ambasadorul Republicii Belarus in Romania a avut o vizitã de lucru in judetul nostru si a avut intalniri cu Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, si Dumitru Buzatu presedintele Consiliului Judetean.