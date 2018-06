Absolventii de gimnaziu au trecut si hopul matematicii!

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Absolventii de gimnaziu au sustinut, ieri, cea de-a doua probã a Evaluãrii Nationale 2018, la matematicã. La admiterea la liceu, va conta în proportie de 80 la sutã media generalã de la Evaluarea Nationalã si 20 la sutã media generalã de absolvire a claselor V – VIII.

În scolile vasluiene, proba la matematicã a Evaluãrii Nationale 2018 s-a desfãsurat sub aceleasi auspicii ca cea de luni, de limba si literatura romanã: fãrã probleme deosebite, nici un eliminat si caracterizatã prin acelasi absenteism masiv. Astfel, din cei 3.510 elevi inscrisi initial la Evaluare, doar 3.241 de candidati au fost prezenti in sãlile de examen. Elevii, aproape 300, care au absentat la cel putin una din cele douã probe ale Evaluãrii urmeazã sã ocupe locuri la profile din cele mai putin cãutate licee sau scoli profesionale din judet, restul urmand a fi ocupate de cei care, indiferent de rezultatele obtinute, au sustinut totusi acest prim cu adevãrat important examen din viata lor. Mai grav este cã sunt foarte multi elevi vasluieni care nu au incã situatia incheiatã la sfarsitul clasei a VIII-a, fie din cauza absentelor, fie pentru cã mai au de sustinut corigente in aceastã varã pentru a promova, sau nu, ultimul an de gimnaziu. Primele rezultate vor fi afisate in 19 iunie, iar contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, pentru ca rezultatele finale sã fie fãcute publice pe data de 23 iunie. La Evaluarea Nationalã 2017 2017, procentul de promovabilitate inregistrat la nivelul judetului Vaslui a fost aproape dublu, de 71,72%, unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Asta in conditiile in care, la simularea acestui examen din luna martie anul trecut, promovabilitatea la matematicã era cu doar cateva procente mai mare decat in acest an, cand s-a inregistrat doar 24,07%, iar la limba si literatura romanã, doar 37,32% dintre elevii de clasa a VIII-a au reusit sã obtinã medii peste 5!