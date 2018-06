Absenteism crescut la a doua probã a Bacalaureatului 2018

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Parcã neconstientizand faptul cã isi pericliteazã viitorul, orice slujbã mai bunã sau mai bine plãtitã depinzand si de diplomele scolare pe care le posedã, multi absolventi de licee vasluieni au preferat fie sã nu se inscrie, fie sã absenteze la sustinerea Bacalaureatului. Astfel, numãrul candidatilor inscrisi pentru sustinerea probelor scrise este mai mare decat cei de la probele orale, desfãsurate in luna februarie, 2.869 fatã de 2.833. În schimb, numãrul absentilor este cu mult mai mare. Dacã la proba oralã la limba romanã au lipsit doar 37 de candidati, la proba scrisã de la aceeasi materie au lipsit 401 candidati, iar la proba obligatorie a profilului, sustinutã la matematicã sau istorie, au lipsit chiar mai multi, respectiv 423 candidati inscrisi. Este adevãrat, o bunã parte dintre acestia sunt elevi ai promotiilor anterioare, care s-au inscris initial, insã au renuntat, dar si de la seral ori absolventi ai cursurilor liceale fãrã frecventã, experienta anilor din urmã arãtand cã multi dintre acestia din urmã picã oricum acest examen. Cat priveste proba obligatorie a profilului, din fericire, s-a desfãsurat fãrã incidente neplãcute si fãrã candidati eliminati din examen. Asta dupã ce la proba anterioarã doi elevi au fost prinsi copiind si, in consecintã, eliminati din sala de examen. Cei doi vor avea interdictie timp de trei ani in a mai sustine Bacalaureatul. Astãzi, absolventii de liceu sustin ultima probã scrisã, cea la alegere in functie de profil si specializare, afisarea primelor rezultate urmand a se face in data de 4 iulie.