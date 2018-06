510 firme suspendate, 519 firme înregistrate

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Un numãr de 510 firme din judetul Vaslui au iesit de pe piatã in primele patru luni ale acestui an. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, 114 firme au fost suspendate, 84 au fost dizolvate, in timp ce 312 au fost radiate. În aceeasi perioadã, intreprinzãtorii vasluieni au inregistrat 519 firme. Tinerii antreprenori din judet au infiintat in luna aprilie 2018 douã societãti comerciale. În total, la aceastã datã sunt inregistrate 316 SRL-D, din care 299 sunt in functiune si 17 radiate. Firmele au ca domenii de activitate constructiile de clãdiri rezidentiale si nerezidentiale, transportul rutier de mãrfuri, reparatii si intretinerea autovehiculelor, comertul cu amãnuntul etc. Pentru a putea beneficia de setul de facilitãti, societatea trebuie sã fie infiintatã de un intreprinz‘tor debutant de panã in 35 de ani, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzãtori debutanti asociati, si sã angajeze, cu contract de muncã, pe duratã nedeterminatã si sã mentinã in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitãtilor si sã reinvesteascã anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent. La sfarsitul lunii aprilie 2018, studentii din judetul Vaslui aveau infiintate 408 societãti comerciale, din care 179 in functiune si 229 radiate.