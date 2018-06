220 de persoane au absolvit cursurile organizate de Directia Agricolã Vaslui

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Directia Judeteanã pentru Agriculturã (DAJ) Vaslui a finalizat, in acest an, sase cursuri de pregãtire profesionalã, pentru 220 de cursanti. Este vorba despre 73 de apicultori, 39 de crescãtori de animale, 22 de pomicultori 17 tractoristi si tot atatia lucrãtori in cultura plantelor. Pe langã cursantii din judet, DAJ Vaslui a calificat si zeci de persoane venite din judete precum Iasi, Galati, Cluj, Bistrita Nãsãud, Neamt, Suceava. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au fãcut cursuri de calificare doar 168 de fermieri, interesul pentru o specializare in agriculturã este foarte mare. Aurel Ghinet, directorul adjunct al DAJ Vaslui, spune cã nu toate judetele din Moldova sunt autorizate sã organizeze astfel de cursuri. Astfel, cei interesati vin la Vaslui si se cilificã. ‘Cursantii sunt majoritate tineri, cu varste intre 20 – 35 de ani. Multi vin la noi pentru cunostintele pe care le dobandesc aici. Un curs dureazã trei luni, cuprinde o probã scrisã si o probã practicã si costã 420 de lei. Dincolo de cunostintele dobandite, certificatele de calificare sunt folosite pentru accesarea de fonduri europene. În viitorul apropiat, vom deschide alte cursuri, destinate legumicultorilor si lucrãtorilor in cultura plantelor. Noi realizãm o parte din cursuri cu specialistii din cadrul DAJ sau alti lectori aprobati de Agentia de Plãti si Inspectie Socialãî, a precizat Aurel Ghinet. Spre exemplu, la noi in judet au fost implementate 70 de proiecte pe mãsura 6.1. (Instalarea tinerilor fermieri), 130 de proiecte pe mãsura 6.3. (Sprijinirea micilor ferme agricole) si 15 proiecte pe mãsura 4.1. (Investitii in agriculturã).