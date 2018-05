Ziua Z a fost marcatã si la Vaslui!

joi, mai 17, 2018, 3:00

În cadrul unei actiuni declansate la nivel national, care a fost denumitã Ziua Z, procurorii DIICOT, însotiti de ofiteri de politie judiciarã si mascati, au fãcut perchezitii în 13 locatii din judetul Vaslui, 10 din municipiul resedintã de judet si 3 la Bârlad. Au fost vizate sediile mai multor societãti comerciale si locuinte ale patronilor si angajatilor acestora, inclusiv a lui Gabriel Hãulicã, detinãtorul mai multor magazine de încãltãminte si a motelului de la Ciusmeaua Moldovencei.

Ieri dimineatã, procurorii DIICOT au declansat o amplã actiune de combatere a fenomenului infractional organizat, fiind efectuate concomitent nu mai putin de 238 de perchezitii. Au fost vizati 227 de suspecti in comiterea unor infractiuni cum ar fi trafic de droguri, trafic de persoane, criminalitate informaticã, evaziune fiscalã, contrabandã sau infractiuni comise cu violentã, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativã de omor. Actiunile declansate de Ziua Z in 28 de judete (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Brãila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzãu, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Cãlãrasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Sãlaj, Cluj si Bistrita Nãsãud) si municipiul Bucuresti, nu a ocolit nici Vasluiul, procurorii DIICOT, insotiti de ofiteri de politie judiciarã si mascati fãcand perchezitii in 10 locatii din municipiul resedintã de judet si 3 locatii din Barlad. Au fost vizate sediile mai multor societãti comerciale si locuintele unor persoane bãnuite de comiterea de infractiuni de evaziune fiscalã. Între ele, magazinele de incãltãminte si motelul de la Ciusmeaua Moldovencei apartinand lui Gabriel Hãulicã, un cunoscut om de afaceri vasluian, dar si domiciliul barlãdeanului Petre Galaction, ambii suspectati in trecut de evaziune fiscalã. Mai multe persoane au fost conduse la audieri, urmand ca, dacã faptele se vor confirma, sã fie operate si retineri.