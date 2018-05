ZIUA SI VEACUL EUROPEI UNITE – Declaratie politica

vineri, mai 11, 2018, 3:00

Recent, intr-un final insorit de aprilie, am partici – pat, la Vaslui, la solemnitãtile consacrate Zilei Nationale a veteranilor de rãzboi. De acolo, din vibrantele amintiri ale putinilor supravietuitori – veterani nonagenari si vãduve de rãzboi -, am cules si am luat cu mine un singur laitmotiv: pace si iar pace si Doamne-pãzeste sã nu mai trecem prin ce am trecut! Visul unei lumi mai bune trãieste in fiecare dintre noi. În acest scop, la 9 mai 1950, s-a fãcut primul pas in directia creãrii Uniunii Europene. Pasul era la o distantã de doar cinci ani de la incheierea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. În ziua de 9 mai 1950, cand Robert Schuman, ministrul de externe al Frantei, fãcea cunoscut guvernului sãu proiectul elaborat de compatriotul sãu, diplomatul si genialul economist Jean Monnet, planul de creare a Comunitãtii Europene a Cãrbunelui si Otelului, omenirea se afla in fata unui teribil bilant, in fata unei noi si groaznice amenintãri, dar si a unei previziuni geniale! Premisa tristã era bilantul celor douã rãzboaie globale din prima jumãtate de secol XX care mãcelãriserã peste 100 de milioane de oameni, iar un alt rãzboi iminent cu mijloace apocaliptice, nucleare, ameninta sã curme definitiv firul vietii pe Terra. Iatã de ce genialitatea planului Monnet-Schuman, puterea lui de persuasiune pentru statele fondatoare si jertfe ale celor douã mari mãceluri, a constat in ideea creãrii unei comunitãti supranationale care SÃ FACÃ IMPOSIBIL RÃZBOIUL ÎNTRE EUROPENI. Catã izbãvire ar fi adus Europei si lumii, inclusiv Romaniei, aceastã salvatoare idee formulatã cu douãzeci de ani mai devreme, in anul 1930, de un alt ministru de externe francez, Aristide Briand, si promovatã temeinic de Nicolae Titulescu in calitatea-i oficialã de presedinte al Adunãrii Generale a Societãtii Natiunilor! Însã neintelegerile provocate de marea crizã economicã au anulat ideea. Din frustrãrile si obsesiile nationaliste lãsate de izbeliste nu au intarziat sã aparã fascismul, nazismul, xenofobia, izolarea statelor si, drept consecintã, rãzboiul de masacrare a popoarelor. În anul Centenar al Marii Uniri nu putem sã nu amintim faptul cã fãramitarea statului roman unificat, creat cu atata greu si suferintã in 1918, prin jertfa sutelor de mii de vieti, a survenit, in 1940, in urma destrãmãrii aliantelor, a dizolvãrii firavei unitãti europene stabilite la inceputul anilor 1920. Rãmasã singurã intre cele douã forte agresoare, Germania nazistã si Rusia bolsevizatã, care s-au inteles sã impartã intre ele Europa, Romania a fost condamnatã la decimare. În acest context si in aceastã Zi a Europei Unite, este momentul sã ne amintim cã Romania este unica tarã de pe continent care incã nu si-a vindecat rãnile cauzate de intelegerile secrete dintre cei doi criminali ai omenirii: Hitler si Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov rãmane activ cat timp cele douã state romanesti vor exista separat, populatia din Republica Moldova fiind supusã in continuare decimãrii prin sãrãcie, coruptiei institutionalizate si deznationalizãrii. Este imperios necesar sã nu uitãm ideea enuntatã de Jean Monnet in principiile sale de integrare: ‘Tãrile Europei sunt prea mici sã garanteze populatiei necesarul de prosperitate si dezvoltare socialã. Tãrile europene trebuie sã se constituie intr-o federatie.’ Astãzi, rolul federatiei il are Comunitatea Europeanã, o entitate suprastatalã benevolã care, in pofida noilor provocãri entropice, oferã, totusi, cetãtenilor Europei un spatiu democratic de prosperitate, de dezvoltare liberã si echitabilã. Statul de drept este baza comunitãtii, iar libertãtile fundamentale garantate sunt valori care conferã societãtilor prosperitate, iar individului – demnitate si oportunitãti de afirmare. De mai bine de 70 de ani principiile generice ale pãrintilorfondatori ai Uniunii Europene, cele de constituire a unui spatiu unic al democratiei, pãcii si unitãtii prin diversitate, functioneazã. Este un privilegiu cã Romania face parte din acest spatiu. În nicio perioadã din istoria lor milenarã, exceptand interbelicul si odioasele decenii comuniste, romanii nu au avut o fazã pasnicã atat de mare si atat de propice dezvoltãrii. Suntem parte a unei mari puteri economice globale, consumãm si generãm, la randu-ne, sigurantã si securitate, beneficiind de toate privilegiile libertãtii si afirmãrii propriei suveranitãti. Avand in vedere amenintãrile regionale, dar si alte provocãri globale, este de datoria generatiei noastre de politicieni sã mentinem viabilã Uniunea Europeanã, aceastã ineditã grãdinã istoricã a popoarelor si model de convietuire pasnicã a tuturor natiunilor, statelor si continentelor Planetei Pãmant.

* Ion Hadârca, senator ALDE de Vaslui,

9 mai 2018