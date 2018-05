Ziua Mondialã a Hipertensiunii Arteriale

joi, mai 17, 2018, 3:00

Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Vaslui organizeazã, în perioada 17-24 mai, activitãti de informare si constientizare a populatiei cu privire la hipertensiunea arterialã. Dacã în judetul Vaslui, la sfârsitul anului 2017, erau în evidenta medicilor de familie 41.747 persoane cu hipertensiune arterialã, în primul trimestru al acestui an, numãrul total a crescut la 42.240.

‘Cu acest prilej, promovãm sloganul ‘Cunoaste-ti valorile!’ si materialele informative propuse de Liga Mondialã si Societatea Internationalã pentru Hipertensiune, aflate pe website-ul http://www.whleague.org precum si materialele elaborate de CNEPSS-CRSP Cluj. Sustineti Campania de Prevenire a Hipertensiunii Arteriale! Contribuiti la cresterea gradului de constientizare a riscurilor hipertensiunii arteriale! ‘Cunoaste-ti valorile!’, este indemnul Mihaelei Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui, cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale. Presiunea arterialã crescutã este principalul factor de risc pentru deces s dizabilitate la scarã globalã, conform Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii si Societãtii Internationale de Hipertensiune. Se estimeazã cã presiunea arterialã crescutã a fost responsabilã pentru 9,4 milioane decese si 162 milioane ani de viatã pierduti in 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale si insuficienta cardiacã, 13% dintre decese la scarã globalã si peste 40% dintre decesele la persoanele cu diabet. Hipertensiunea este, de asemenea, un factor de risc important fetal si maternal. În prezent HTA a atins dimensiuni epidemice. În 2008, prevalenta HTA la scarã globalã in randul adultilor de 25 de ani si mai mult a fost in jur de 40%. Chiar dacã in intervalul 1980 – 2008, proportia populatiei cu presiune arterialã ridicatã sau hipertensiune a prezentat o usoarã scãdere, numãrul celor cu HTA a crescut de la 600 milioane in 1980 la aproape 1 miliard in 2008, ca urmare a procesului de crestere a populatiei si a fenomenului de imbãtranire, si se estimeazã o crestere de panã la 1,56 miliarde in 2025. În anul 2016, a fost derulat studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalentã a hipertensiunii arteriale de 45,1% in randul populatiei adulte. Raportat la populatia Romaniei, inseamnã cã in 2016, un estimat de circa 7,4 milioane de persoane aveau hipertensiune arterialã – principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, responsabile de cele mai multe decese atat la nivel global, cat si in tara noastrã. Cu toate acestea, conform studiului, doar 80,9% dintre adultii hipertensivi stiu cã suferã de aceastã boalã, in timp ce restul de 19,1% au fost diagnosticati cu ocazia studiului SEPHAR III. Aceasta inseamnã cã aproximativ 1 din 5 romani nu stie cã are hipertensiune arterialã, fiind expus unor riscuri importante in ceea ce priveste starea de sãnãtate, generate de lipsa unei ingrijiri adecvate, care sã asigure controlul eficient al afectiunii. Totusi, in ultimii 11 ani, rata de cunoastere a hipertensiunii arteriale a suferit o imbunãtãtire majorã, crescand succesiv, fatã de rezultatele obtinute de celelalte douã studii SEPHAR. Dacã in anul 2005, doar 44,3% dintre persoanele hipertensive aveau cunoscutã hipertensiunea arterialã, in anul 2016, procentul a ajuns la 80,9%. În ciuda perspectivelor pozitive in ceea ce priveste diagnosticarea hipertensiunii arteriale, persoanele aflate sub tratament sau controlul afectiunii, rezultatele studiului SEPHAR III aratã cã factorii de risc cardiovascular rãman o problemã criticã. Dintre acesti factori, diabetul zaharat si dislipidemiile genereazã cele mai multe ingrijorãri, dat fiind cã prevalenta celor douã afectiuni este de douã ori mai ridicatã decat in 2006, fapt care creste riscul de aparitie a complicatiilor. Astfel, studiul SEPHAR III a identificat o prevalentã de 12,2% a diabetului zaharat, in timp ce procentul persoanelor cu dislipidemie se situeazã la 73,2%, la nivel global si la 77,8% in randul hipertensivilor. Romania rãmane in topul tãrilor cu risc cardiovascular ridicat iar rezultatele SEPHAR III confirmã, incã o datã, cã hipertensiunea arterialã, alãturi de ceilalti factori de risc cardiovascular, reprezintã probleme majore la nivelul sãnãtãtii populationale. Este imbucurãtor faptul cã numãrul persoanelor care au hipertensiune arterialã si au fost diagnosticate, precum si al celor aflate sub tratament si sub control terapeutic creste de la an la an. Eforturile se concentreazã pe conceperea si implementarea unor programe de preventie, diagnosticare precoce si control pe termen lung.