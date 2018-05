Voluntariat, traditie, emotie…

luni, mai 21, 2018, 3:00

Sãptãmâna Nationalã a Voluntariatului a fost marcatã la Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” printr-o serie de activitãti.

Traditia, emotia, informatiile din diferite domenii si zambetele s-au imbinat intr-un mod cu totul armonios la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’, cu ocazia celei de-a XVII-a editie a Sãptãmanii Nationale a Voluntariatului. Voluntarii bibliotecii, ‘Cãlãtori pe drumul culturii’, in parte neriat cu institutii vasluiene, au desfãsurat o serie de activitãti dedicate atat tinerilor, cat si persoanelor varstnice. Acestea au debutat marti, cu teatru forum ‘Prevenirea violentei in scoalã’, temã intalnitã in randul tinerilor si sustinutã de adolescenti coordonati de Crenguta Bulgaru, din cadrul Asociatiei ‘Urma’ Vaslui. Elevii de la Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’, insotiti de profesor Mihaela Niticã, au avut posibilitatea de a interactiona si dezbate subiectul propus. Seria a continuat, miercuri, cu activitatea ‘Biblioteca vie’, in cadrul cãreia cãrtile au reprezentat profesionisti din diferite domenii (sport, artã popularã, antreprenoriat, administratie, din domeniul juridic s.a.), iar cititorii, tineri care au aflat mai multe informatii despre meseriile pe care ‘cãrtile vii’ le practicã. Scopul unei astfel de activitãti este de a incuraja dialogul si de a-i orienta, atat cat se poate, pe tineri spre o viitoare carierã de succes. Voluntarii au venit in intampinarea nevoii de educatie prin lecturã, miercuri, la Centrul Social de zi ‘Bucuria’ Vaslui, prin activitatea ‘Voluntari in lumea povestilor’. Vineri, au purtat dialoguri cu varstnicii de la Centrul de zi ‘Buna Vestire’ Vaslui si au fãcut schimb de idei privind modul de petrecere a timpului liber. Sub genericul ‘Povestea iei’, activitatea de joi a avut ca public elevi de la Grupul Scolar Industrial ‘Ion Mincu’ Vaslui, insotiti de profesor Lorena Toma. Dupã o prezentare a iei, acestia au cunoscut-o pe Iulia Maftei, mester popular din judetul nostru, si s-au delectat cu momente de dans popular si muzicã. Totodatã, prin campania ‘Citesti si dãruiesti’ a fost promovatã lectura in randul comunitãtii vasluiene. ‘În fiecare primavarã, in cea de-a treia sãptãmanã a lunii mai, marcãm Sãptãmana Nationalã a Voluntariatului prin activitãti de interes public, menite sã mobilizeze organizatii si voluntari. Activitatea de voluntariat presupune altruism, interactiune, spirit civic, colaborare si responsabilitate. Multumim voluntarilor si tuturor colaboratorilor pentru implicare si dãruire in derularea activitãtilor prezentate si participantilor’, a declarat Luminita Serban, sef serviciu, Biblioteca Judeteanã ‘N. M. Spãtarul Vaslui.

* Bibliotecar Alina Tanasa,

Biblioteca Judeteana „N. M. Spatarul” Vaslui