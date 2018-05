Violatorii copilei bolnave psihic din Iana rãmân dupã gratii

joi, mai 10, 2018, 3:00

Judecãtorii Curtii de Apel Iasi au respins apelurile formulate de cei doi bãrbati din Iana care au abuzat abuzat sexual de o copilã bolnavã mintal, faptã pentru care au fost condamnati la 5, respectiv 7 ani de închisoare. Mai mult, magistratii ieseni leau impus obligatii suplimentare, între care cea de a nu comunica cu victima si familia sa, dar nici mãcar între ei, încã 5 ani dupã executarea pedepsei! În 2015, Ion Bogdan Maxim si unchiul sãu, Gheorghe Epuras, ar fi întretinut în mai multe rânduri relatii sexuale cu copila pe atunci în vârstã de doar 11 ani. Faptele au iesit la ivealã în 2016, însã disparitia de acasã a lui Maxim, precum si lipsa unor probe au fãcut ca ancheta procurorilor sã treneze încã un an de zile.

În luna august anul trecut, Gheorghe Epuras, in varstã de 40 de ani, si nepotul acestuia, Ion Bogdan Maxim, de 20 de ani, ambii din Iana, au fost ridicati de politisti si retinuti sub acuzatia de viol, ulterior Judecãtoria Barlad admitand cererea procurorilor, de arestare preventivã a celor doi. Cei doi sunt acuzati cã, pe parcursul anului 2015, ar fi abuzat sexual in mai multe randuri de o copilã pe atunci in varstã de doar 11 ani, profitand de incapacitatea acesteia de a se apãra, fata suferind de o boalã mintalã, oligofrenie. Faptele au iesit la ivealã anul trecut, insã chiar starea mintalã a fetei a fãcut ca procurorii sã intampine greutãti in administrarea probatoriului. În plus, imediat ce a aflat cã este pus sub acuzare, Ion Bogdan Maxim a dispãrut de la domiciliu, fiind identificat si condus din nou la audieri abia dupã aproape un an. Procesul celor doi a demarat in luna octombrie, insã a suferit mai multe amanãri, dat fiind cã victima nu s-a prezentat la mai multe termene de judecatã. Abia in luna februarie, dupã mai multe amanãri, judecãtorii barlãdeni au dat o primã sentintã in acest dosar, condamnandu-l pe Ion Bogdan Maxim la cinci ani de inchisoare cu executare, iar pe unchiul acestuia, Gheorghe Epuras, la sapte ani de inchisoare. În plus, instanta a admis actiunea civilã promovatã din oficiu de procurori si i-a obligat pe cei doi violatori sã plãteascã victimei despãgubiri morale a cate 10.000 lei fiecare, pe langã cheltuielile de judecatã, cate 4.300 lei. Indivizii, cãrora li s-a pãrut pedeapsa prea asprã, au contestat sentinta; la fel au procedat si procurorii, insã din motive opuse. Singurii care au avut partial castig de cauzã au fost cei din urmã, Curtea de Apel Iasi mentinand pedepsele cu inchisoarea acordate initial de judecãtorii barlãdeni si stabilind noi obligatii pentru condamnati. Astfel, nepotul si unchiul nu vor avea voie ca, timp de cinci ani dupã executarea pedepsei, sã se apropie de victima lor ori de familia acesteia, nici de locurile pe care le frecventeazã. Mai mult, cei doi, chiar dacã vor ajunge in aceeasi unitate de detentie, nu vor avea voie sã ia legãtura unul cu altul, nici mãcar dupã eliberare, timp de cinci ani.