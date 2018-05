Vasluiul, gazdã a Olimpiadei Nationale de Lingvisticã «Solomon Marcus»

vineri, mai 11, 2018, 3:00

În perioada 11 – 13 mai, municipiul Vaslui va fi gazda fazei nationale a Olimpiadei de Lingvisticã „Solomon Marcus”, la care sunt asteptati 210 elevi si 45 de profesori din toate judetele tãrii si din Republica Moldova. Judetul Vaslui va fi reprezentati de patru elevi, care vor avea sansa sã acceadã în faza internationalã.

Date fiind experientele plãcute trãite la editiile din anii anteriori la fazele nationale ale unor olimpiade scolare, municipiul Vaslui a fost ales sã gãzduiascã editia 2018 a Olimpiadei Nationale de Lingvisticã ‘Solomon Marcus’. Nu mai putin de trei unitãti de invãtãmant din municipiul resedintã de judet vor fi implicate in desfãsurarea Olimpiadei Nationale de Lingvisticã ‘Solomon Marcus’, care va avea loc in aceste zile, intre 11 si 13 mai. Astfel, proba scrisã se va desfãsura sambãtã, 12 mai, in sãlile Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’, in timp ce Liceul ‘Stefan Procopiu’ si Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ vor fi implicate in cazarea celor 210 elevi participanti, a celor 45 de profesori insotitori veniti toate judetele tãrii si din Republica Moldova. În prima zi, pe 11 mai, este asteptatã sosirea partipantilor, iar de la ora 17.00, la Casa de Culturã ‘Constantin Tãnase’, urmeazã sã aibã loc deschiderea festivã a Olimpiadei, urmatã de o conferintã sustinutã de prof. univ. dr. Liviu P. Dinu, de la Universitatea Bucuresti. Ultima zi a manifestãrii, duminicã 13 iunie, este destinatã afisãrii rezultatelor, explicãrii solutiilor, de cãtre profesorii universitari din Comisia de concurs si, de la ora 12.00, festivitatea de premiere. Olimpiada de Lingvisticã ‘Solomon Marcus’ se va desfãsura pe trei sectiuni: sectiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a – a VI-a; sectiunea de exercitiu pentru elevii claselor a VII-a – a VIII-a si sectiunea de performantã – pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a. Judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa nationalã a acestei editii a Olimpiadei de Lingvisticã de patru elevi, respectiv Alexandru Solomon, de la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ din Vaslui, la etapa de antrenament (clasele V-VI), Norina Stefania Alexandru de la Scoala Gimnazialã ‘Alexandra Nechita’ din Vaslui, la etapa de exercitiu (clasele VII-VIII), si, la etapa de performantã (clasele IX-XII), de Iuliana Alexandru si Andreea Dragoslav, de la Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui. ‘Prin participarea elevilor la a Olimpiada de Lingvisticã ‘Solomon Marcus’ se doreste promovarea diversitãtii lingvistice si culturale, stimularea abilitãtilor elevilor pentru gandirea logicã si analogicã si aplicarea creativã a cunostintelor generale in decodarea mesajului. Crearea abilitãtii de a rezolva probleme autonome de lingvisticã, folosind datele lingvistice oferite, fãrã a cunoaste limbile respective, intelegerea mecanismului care stã la baza traducerii automate si care guverneazã lingvistica computationalã sunt alte abilitãti ce se doreste a fi dezvoltate la elevi. Competitia urmãreste sã punã in valoare abilitãtile lingvistice ale elevilor in relatie cu modelul matematic al comunicãrii si se bazeazã pe nivelul de culturã generalã, fãrã a presupune cunostinte speciale, ci doar o bazã teoreticã fundamentalã, concepte esentiale din lingvisticã si din matematicã, insusite prin parcurgerea programelor scolare si intelese in raport de complementaritate si nu presupune parcurgerea programelor scolare disciplinare de limba romanã si de matematicã’, a declarat Mihaela Dumitrita Bahman, inspector de specialitate in cadrul ISJ Vaslui, coordonatorul evenimentului. Lotul reprezentativ al Romaniei ce va fi alcãtuit din 4 elevi de la sectiunea performantã, primii in ordine valoricã, indiferent de clasa in care studiazã, vor participa la Olimpiada Internationalã de Lingvisticã. Lotul olimpic al Romaniei va fi insotit de douã cadre didactice universitare de la Facultatea de Litere si de la Institutul de Lingvisticã ‘Iorgu Iordan – Al. Rosetti’, care vor face pregãtirea lotului olimpic al Romaniei si vor face parte din comisia internationalã a olimpiadei.