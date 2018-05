Vasluiul are 81 de persoane fizice si juridice autorizate în cadastru

vineri, mai 11, 2018, 3:00

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui a solutionat anul trecut douã cereri de autorizare a persoanelor fizice pentru a efectua activitãti de cadastru. Tot anul trecut, institutia a aprobat cinci cereri depuse de cãtre persoanele fizice si juridice autorizate si expertii tehnici judiciari in specialitatea cadastru, geodezie si cartografie de acces on-line la sistemul informatic E-terra. De asemenea, au fost depuse din partea persoanelor fizice si juridice autorizate 14 acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal. La data de 31 decembrie 2017, existau la nivelul judetului Vaslui un numãr de 68 de persoane fizice autorizate. La aceeasi datã, erau inregistrate la OCPI 13 persoane juridice autorizate. ‘În anul 2017, au fost efectuate 40 de verificãri ale persoanelor fizice si juridice autorizate, verificãri in urma cãrora au fost aplicate trei sanctiuni, din care patru avertismente si o suspendare a dreptului de a executa lucrãri de specialitate pe trei luni. Anul trecut, am solutionat 249 de petitii primite de la cetãteni si am avut 106 audiente’, a spus Daniela Chiper, directorul OCPI Vaslui. Biroul juridic, resurse umane, secretariat si petitii a redactat si distribuit 290 decizii emise de cãtre directorul OCPI Vaslui si au fost acordate un numãr de 648 avize juridice.