Vasluianul Bogdan Damian, în sferturi la Campionatul National Individual de Varã

vineri, mai 18, 2018, 3:00

Sãptãmana trecutã, Bogdan Damian, in varstã de 16 ani, elev in clasa a IX-a la Liceul ‘Emil Racovitã’, sportiv legitimat la Club Sportiv (CS) Tenis Club Vaslui, a participat la Campionatul National Individual de Varã, la categoria juniori 16 ani, care s-a desfãsurat la Oradea. Competitia, organizatã de Federatia Romanã de Tenis, este consideratã una extrem de puternicã, iar asta face ca performanta reusitã de Bogdan Damian sã fie cu atat mai importantã. Astfel, vasluianul s-a clasat in primii opt, ajungand panã in sferturile de finalã, dupã ce, in primul tur a trecut cu 7-6 si 6- 2 de Andrei Cuceu, din Oradea, iar in turul doi, de Radu Popovici, din Sibiu, cu 7-6 si 7-5. Ultimul meci, extrem de dificil, si-a pus amprenta asupra evolutiei lui Bogdan, el pierzand in sferturi, cu 2-6 si 3-6, in fata gãlãteanului Andrei Stefan. Bogdan Damian este, nu doar prin prisma rezultatelor, eroul unei povesti de succes. Extrem de ambitios, tanãrul sportiv practicã tenisul de la varsta de 7 ani, la CS Tenis Club Vaslui, antrenanduse cel putin douã ore si jumãtate pe zi, sub coordonarea antrenorului Mihai Volusniuc.