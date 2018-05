Vasluian la volanul unui autoturism de lux, depistat în Iasi

marți, mai 29, 2018, 3:00

Pe 24 mai, politistii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi, pe timpul unei actiuni specifice desfãsurate pe raza municipiului Iasi, au identificat in trafic un autoturism marca Mercedes Benz E220, condus de Mircea M., in varstã de 68 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui. Existand suspiciuni cu privire la provenienta masinii, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare si au constatat cã autoturismul figura ca fiind bun cãutat pentru confiscare, alertã introdusã de autoritãtile din Marea Britanie. Bãrbatul a declarat cã nu avea cunostintã despre provenienta autoturismului si nici nu stia cã acesta este cãutat de autoritãtile britanice, el fiind doar prieten cu proprietarul mijlocului de transport. Autoturismul, in voaloare de aproape 100.000 lei, a fost indisponibilizat, iar in cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de abuz de incredere, respectiv de furt, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun