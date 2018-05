Vaslui, locul III pe tarã la sumele achitate pentru ajutoarele sociale

joi, mai 24, 2018, 3:00

Judetul Vaslui se claseazã pe locul trei la nivel national in ceea ce priveste sumele achitatea de la bugetul de stat pentru beneficiarii de ajutor social. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Plãti si Inspectie Socialã, in luna aprilie 2018, a fost plãtitã o sumã de 2.803.194 lei pentru venitul minim garantat. În medie, cei 9.33 beneficiari din judetul Vaslui (familii si persoane singure) au incasat lunar o sumã de 300 lei. Conform acelorasi date, la sfarsitul lunii aprilie au fost suspendati de la platã 773 de beneficiari de ajutor social. Pensionarii reprezintã grupul social care s-a declarat vehement impotriva acordãrii ajutorului social sub actuala formã. Pensionairi sustin cã foarte multe persoane apte de muncã primesc bani de la stat, dar lenevesc pe ulitele satelor. ìLegea 416/2001 privind venitul minim garantat se aplicã incorect. Oameni care nu meritã primesc bani, si sunt niste vlãjgani, cã pot trage o cãrutã! În tot acest timp, la tarã, bãtranii nu gãsesc oameni sã ii plãteasc‘ pentru a-i ajuta la lucrãrile agricole. Lumea e nemultumitã! Stau multi acasã si nu fac nimic, dar au bani. Sã fie dat sprijin celor care meritã! Din cei care primesc acum ajutor social, peste jumãtate nu meritã. Suntem impotriva Legii 416! Am prezentat aceastã pozitie si ministrului Muncii’, a spus Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui. Ajutorul social se acordã familiilor si persoanelor singure, cetãteni romani sau strãini, inclusiv persoanelor fãrã locuintã, ale cãror venituri lunare se situeazã sub pragul de 142 lei – pentru persoanele singure si 527 lei pentru familia formatã din cinci persoane.