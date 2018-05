«Va trebui o lege pentru a vedea zilele în care mai lucrãm»

vineri, mai 18, 2018, 3:00

Consiliul Concurentei a ales judetul Vaslui pentru a organiza unul din cele patru seminarii la nivel national dedicate culturii concurentei. Oficialii veniti de la Bucuresti au spus cã nu sunt la Vaslui pentru a da amenzi, ci pentru a afla problemele locale si a oferi rãspunsuri. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a spus cã ajutoarele de stat sunt esentiale pentru dezvoltare, însã la fel de importantã este si munca. „Pentru o tarã care vrea sã se dezvolte, sunt cam multe sãrbãtori; ar trebui sã se munceascã mai mult”, a spus Buzatu.

Consiliul Concurentei a organizat, ieri, cu sprijinul Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, un seminar privind cultura concurentei si ajutorului de stat, reguli ce privesc unitãtile administrativ-teritoriale, societãtile din subordine, precum si aspecte tehnice privind gestionarea RegAS. La seminar au participat vicepresedintele Consiliului Concurentei, Otilian Neagoe, prefectul judetului Vaslui, Eduard-Andrei Popica, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Dumitru Buzatu, deputatul Adrian Solomon, reprezentanti ai mediului de afaceri, primãriilor si serviciilor deconcentrate din judet. Actiunea este parte integrantã a unei campanii nationale de informare a Consiliului Concurentei, avand rol preventiv si corectiv, prin consilierea mediului de afaceri si a autoritãtilor publice. În deschiderea seminarului, prefectul Eduard Popica a subliniat importanta implementãrii unui set de bune practici menite sã previnã o eventualã incãlcare a legislatiei concurentei si riscurile aferente. ‘Încã de la inceput vreau sã precizez faptul cã aceastã intalnire este utilã. Menirea Oficiului Concurentei este sã aplice o activitate de preventie, sã avem dialog, sã avem o piatã economicã, functionalã si concurentialã, care, bineinteles, este in favoarea cetãteanului si consumatorului. Dacã existã reguli cunoscute si toti actorii de pe piatã le urmeazã, nu se poate intampla nimic din punctul de vedere al incãlcãrii legislatiei concurentei. Dorinta noastrã este ca fiecare, acolo unde isi desfãsoarã activitatea, sã actioneze corect intr-o piatã care functioneazã intr-un mediu liber si concurential, astfel incat sã dezvoltãm competivitatea, sã creãm locuri de muncã si sã stimulãm si promovãm investitiile’, a spus Eduard Popica.

Consumatorii sunt prioritatea

Otilian Neagoe a precizat cã institutia pe care o conduce a intensificat activitãtile in teritoriu, pentru a avea un dialog deschis pe lucruri care tin de promovarea culturii concurentei. ‘Vrem sã avem un mediu concurential de calitate. Pe de o parte, sunt jucãtorii, iar pe de altã parte, consumatorii si autoritãtile. Dorim sã avem pe piatã produse bune la preturi sustenabile. Dacã consumatorii nu simt efecte pozitive, atunci toatã munca noastrã dobandeste un caracter abstract. Sunt in Romania 600.000 de companii, cele mai multe mici si foarte mici, iar pe unele dintre acestea le-am sanctionat pentru cã nu cunosteau legislatia concurentei. Obiectivul nostru la Vaslui este sã discutãm despre ajutorul de stat, preventie, reguli de concurentãî, a spus Otilian Neagoe. La randul lui, Gheorghe Rãdulescu, director Directia Tetitorialã din cadrul Consiliului Concurentei, a spus celor prezenti cã nu a venit la Vaslui pentru a da amenzi, ci pentru a asculta problemele locale si a da rãspunsuri imediate. Deputatul Adrian Solomon a remarcat faptul cã Vasluiul este al patrulea judet unde Consiliul Concurentei organizeazã o asemenea intalnire si sperã ca panã in toamnã sã initieze o intalnire si cu reprezentantii Curtii de Conturi. ‘Sperãm ca activitãtile planificate in judetul Vaslui sã ajute mediul de afaceri, reprezentantii autoritãtilor locale sã cunoascã toate aspectele legate de mediul concurential si de ajutorul de stat’. La randul lui, Dumitru Buzatu a precizat cã seminarul pe tematica concurentei este unul binevenit, adãugand cã, pentru o tarã care vrea sã se dezvolte, sunt cam multe sãrbãtori si ar trebui sã se munceascã mai mult. ‘Vãd cã zilele libere sã inmultesc. Va trebui sã dãm o lege pentru a vedea zilele in care mai lucrãm. Este nevoie sã gandim niste solutii, iar elementele de dezvoltare sã domine viata economicã si administrativã’, a subliniat Buzatu.