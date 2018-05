Un vasluian si-a încercat norocul cu tigãri de contrabandã, la Sculeni

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreunã cu inspectorii vamali, au descoperit si confiscat 114.000 tigarete pe care un vasluian cu dublã cetãtenie, românã si moldoveneascã, a încercat sã le introducã ilegal în tarã, ascunse într-un spatiu special amenajat în autocarul pe care îl conducea.

Pe 22 mai, in jurul orei 00.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din cadrul ITPF Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, Alexandru F., cu dublã cetãtenie (romanã si R. Moldova), in varstã de 31 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Vaslui, conducand un autocar marca Mercedes Benz inmatriculat in R. Moldova, care efectua o cursa ocazionalã pe relatia Chisinãu – Brasov. În baza analizei de risc, politistii de frontierã au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care a fost descoperitã, ascunsã intr-un spatiu special amenajat in locul unuia dintre rezervoarele de combustibil, cantitatea de totalã de 114.000 tigarete (5.700 pachete), marca Marble, de provenientã Duty-Free. Conform prevederilor legale, politistii de frontierã au retinut tigãrile, in valoare de 5.130 lei, in vederea confiscãrii, iar autocarul, in valoare de 232.500 lei, a fost indisponibilizat in vederea confiscãrii. Totodatã, bãrbatul a fost sanctionat contraventional cu amendã in valoare de 10.000 lei.