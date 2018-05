vineri, mai 25, 2018, 3:00

Muzica si poezia îsi vor da mâna vineri, la Biblioteca Judeteanã Vaslui, când vor avea loc lansarea cãrtii „Tu ce-ai fãcut astãzi?” si concertul autorului Ovidiu Scridon.

Vasluienilor iubitori de frumos li s-a pregãtit un eveniment a cãrui destinatie este insãsi emotia. Astfel, vineri, 25 mai, la ora 14.00, in sala de activitãti a Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’, vor avea loc lansarea cãrtii ‘Tu ce-ai fãcut astãzi?’, semnatã de Ovidiu Scridon, si concertul autorului. Activitatea se inscrie in turneul de promovare al cãrtii care este cel de-al doilea volum de versuri al lui Ovidiu Scridon (primul se numeste Portretul unui gand si a apãrut in 2012). ‘Cand muzica si poezia se combinã armonios, starea de bine pe care o creeazã este similarã cu bucuria trãitã in preajma celor dragi sau a celor sfinte. Muritori fiind cu totii, cred cã avem dreptul sã ne oferim incantãri sufletesti participand la astfel de evenimente’, a spus Gelu Voicu Bichinet, directorul institutiei organizatoare. Iatã cateva spicuiri din CV-ul lui Ovidiu Scridon: a participat la multe evenimente muzicale si a sustinut concerte in Romania si in strãinãtate; detine numeroase premii obtinute la festivaluri de muzicã folk (Premiul 1, Toamna Sibianã – Sibiu, 1997, Premiul 1, Portative Folk – Iasi, 1998, Premiul 1, Nunta de flori – Galati, 1998, Premiul special al juriului, Dunãrea de jos – Corabia, 1998, Premiul special al juriului, Baladele Dunãrii – Galati, 2000, Premiul 2, Festivalul de Folk Targoviste, 2008, Premiul 2, Festivalul ‘La Suceava in Cetate’, Suceava 2008, Premiul pentru cel mai bun cantec, Toamna Castanelor – Ploiesti, 2008, Premiul 1, Festivalul Baladele Dunãrii – Galati, 2009, iunie 2009 – Trofeul Bucovinei pentru intreaga carierã folk in cadrul festivalului ‘La Suceava in cetate’, moment in care oficial se retrage din concursurile de muzica folk s.a; este membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR), al CREDIDAM si al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbã Romanã din Chisinãu; are in curs de aparitie cartea de cãlãtorie ‘Cum am descoperit America’ si douã volume de prozã – ‘Bucuriile ne sunt la-ndemanã’ si ‘Doi ani si sase luni’.

* Bibliotecar Alina Tanasa,

