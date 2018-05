Tânãr din Vãleni, cercetat pentru mai multe infractiuni rutiere

joi, mai 24, 2018, 3:00

Politistii Biroului Rutier Vaslui efectueazã cercetãri fatã de un bãrbat de 24 de ani, din comuna Vãleni, bãnuit de sãvarsirea infractiunilor de conducere a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu detine permis de conducere. Pe 20 mai, in cursul serii, bãrbatul a fost identificat de politisti in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Vaslui. Politistii au stabilit faptul cã bãrbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul apartine unui tanãr de 19 ani, din comuna Vãleni, care se afla in masinã si care i-a incredintat vehiculul, desi cunostea cã acesta nu detine permis de conducere. Testarea bãrbatului cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Luni, politistii rutieri l-au retinut pe bãrbat pentru o perioadã de 24 de ore. De asemenea, tanãrul de 19 ani este cercetat pentru sãvarsirea infractiunii de incredintare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care cunostea cã nu detine permis de conducere.