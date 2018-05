Tabere gratuite pentru copiii sãraci sau cu dizabilitãti

joi, mai 24, 2018, 3:00

335 de prescolari, elevi si studenti cu dizabilitãti, precum si elevi provenind din familii defavorizate social, cu un venit mediu lunar de pânã la 50% din venitul minim pe economie, din judetul Vaslui, vor putea beneficia în acest an de tabere sociale gratuite în centrele de agrement sau bazele turistice din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Vaslui anuntã organizarea si in anul 2018 de tabere sociale si/sau dedicate prescolarilor, elevilor si studentilor cu dizabilitãti, impreunã cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, pe perioada vacantelor de varã. Pentru aceste categorii, locurile in tabere sunt gratuite, primind finantare din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului. La nivelul judetului Vaslui, DJTS a primit un numãr de 335 de locuri, din care 170 locuri pentru elevii din familii cu venituri mici, 160 locuri pentru elevi cu dizabilitãti, si 5 locuri pentru insotitori. În cazul taberelor sociale, beneficiarii pot fi elevi proveniti din familii al cãror venit mediu lunar pe membru de familie este de panã la 50% din salariul minim brut pe economie, respectiv 950 lei/persoanã, si elevi care beneficiazã de o mãsurã de protectie specialã conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor. În procedura de selectie, doritorii trebuie sã intocmeascã o cerere tip, un document care atestã cã elevul provine din familii cu venitul mediu lunar precizat mai sus si o adeverintã care atestã calitatea de elev in invãtãmantul de stat si media la invãtãturã. Pentru participare este obligatorie media zece la purtare sau calificativul ‘Foarte bine’, iar in situatia in care vor fi mai multi doritori decat numãrul de locuri disponibile, departajarea se va face avand in vedere media scolarã in ultimul an de studii, performantele sportive sau artistice ale elevilor. În cazul prescolarilor, elevilor si studentilor cu grad de handicap I, II si III, impreunã cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, pe perioada vacantelor de varã, procedura de selectia are in vedere un dosar care sã continã o cerere tip, un document care atestã gradul de handicap si o adeverintã care atestã incadrarea intr-o formã de invãtãmant. Prioritate in centrele de agrement si in cadrul bazelor turistice ale directiilor judetene de sport si tineret din tarã vor avea persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat in anii anteriori de o astfel de tabãrã. Pentru elevii provenind din familii cu venituri mici, dosarele vor fi centralizate de cãtre scoli si trimise spre avizare ISJ, iar pentru scolarii care beneficiazã de mãsuri de protectie specialã, centralizarea dosarelor se face la nivelul DGASPC. Dupã centralizarea dosarelor si verificarea documentelor, Directie Judeteanã pentru Sport si Tineret Vaslui va aproba desfãsurarea taberelor in limita locurilor aprobate prin MTS si a bugetului disponibil. Cu 24 – 48 de ore inaintea plecãrii in tabere, elevii vor trebui sã efectueze vizita medicalã la medicul de familie sau dispensarul scolar de care apartine, in vederea obtinerii avizului epidemiologic care sã ateste cã este apt din punct de vedere medical pentru a participa la tabãrã. Totodatã, profesorii sau insotitorii elevilor cu handicap vor trebui sã prezinte, la sosirea in tabere, carnetul de sãnãtate cu analizele madicale anuale efectuate. Aceste documente sunt obligatorii pentru participantii la seriile de tabãrã.