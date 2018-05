Start oficial al Zilelor Culturale ale Bârladului

vineri, mai 11, 2018, 3:00

De astãzi, conducerea Primãriei Bârlad dã startul celei de-a XXXIII-a editii a Zilelor Culturale ale Bârladului (ZCB) si lanseazã o invitatie oficialã cãtre toti localnicii, si nu numai, la multitudinea de actiuni pregãtite pentru a marca cel mai important eveniment cultural local al anului.

Programul complet al evenimentului (vezi jos), care debuteazã astãzi si se incheie pe 20 mai, cuprinde, ca in fiecare an, zeci de actiuni culturale care mai de care mai diverse. Startul il dau cei de la Muzeul ‘Vasile Parvan’ din Barlad – o insti – tutie cu o prezentã destul de amplã si in acest an in desfã – surãtorul ZCB – si Pavilionul Muzeal ‘Marcel Guguianu’, unde va avea loc un concert de muzicã clasicã. Celelalte zile vor fi pline de colocvii, sesiuni de comu nicãri stiin – tifice si alte recitaluri, actiuni menite a-i delecta pr iubitorii de culturã, in functie de gusturile fiecãruia. Si in acest an, la sediul central al muzeului, in cadrul ‘Noptii Muzeelor’, se va organiza o interesantã expozitie de podoabe antice. Atat bibio – teca, cat si Teatrul ‘V. I. Popa’ isi vor onora si ele publicul cu o serie amplã de activitãti de carte si scenã. Si artistii locali care vor urca pe scena ZCB 2018, alãturi de Nicolae Furdui Iancu, Elena Merisoreanu sau Andreea Antonescu ar tre – bui sã starneascã interesul oricãrui iubitor de muzicã, insã ‘capul de afis’ il vor tine interpretul de muzicã etno-pop Radu Ile, Formatia ‘Romanasul’ si Trupa ‘Compact B si Leo Iorga’.