Si tu poti deveni politist – Admitere 2018

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui desfãsoarã activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea în institutiile MAI – sesiunile 2018 si ianuarie 2019.

Pentru a participa la concursurile de admitere in Academia de Politie ßAlexandru Ioan Cuza’ Bucuresti, candidatii se pot inscrie panã la data de 25 mai 2018. La Academia de Politie ßAlexandru Ioan Cuza’, concursul de admitere se organizeazã pentru: – Facultatea de Politie, specializarea ordine si sigurantã publicã, invãtãmant cu frecventã, cu durata de 3 ani, care pune la dispozitie 238 locuri (8 romi plus 6 maghiari plus 4 alte minoritãti). – Facultatea de stiinte juridice si administrative, specializarea Drept, invãtãmant cu frecventã, cu durata de 4 ani, cu 65 locuri. Candidatii cu domiciliul/resedinta in judetul Vaslui, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, pentru a completa si depune cererile de inscriere, panã la data de 25.05.2018. Au inceput inscrierile si pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la scolile de agenti de politie din Campina si Cluj. Cererile de inscriere pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune panã la data de 15 iunie 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unitãtilor de invãtãmant sunt urmãtoarele: – Scoala de Agenti de Politie ßVasile Lascãr’ Campina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi si 10 locuri pentru alte minoritãti); – Scoala de Agenti de politie ßSeptimiu Muresan’ Cluj-Napoca – 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi si 3 locuri pentru alte minoritãti). Nu se face diferentiere intre locurile pentru femei si cele pentru bãrbati, iar recrutarea candidatilor se realizeazã de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui. Prima etapã de selectie constã in evaluarea psihologicã si examinarea medicalã a candidatilor, aceste activitãti realizandu-se la unitãtile care au recrutat candidatii, respectiv Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui. A doua etapã constã in contravizita medicalã si proba de evaluare a performantei fizice. Aceste activitãti se realizeazã la sediul unitãtilor de invãtãmant. A treia etapã constã in examenul de verificare a cunostintelor printrun test-grilã la disciplinele limba romanã si limba strãinã (limba englezã sau limba francezã, potrivit optiunii la inscriere). Testul de verificare a cunostintelor cuprinde 90 de itemi, 60 la limba romanã si 30 la limba strãinã. Fiecare item va avea patru variante de rãspuns, doar una fiind corectã, evaluatã cu un punct. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune panã la data de 15 iunie 2018, de luni panã vineri, intre orele 10.00 – 15.00, la Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac nr. 1, Serviciul Resurse Umane, unde candidatii se vor prezenta cu actul de identitate. Detaliile cu privire la inscriere si la desfãsurarea examenelor se pot obtine de la Serviciul de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui sau de pe siteul https://vs.politiaromana.ro, la sectiune Carierã.