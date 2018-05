Senatorul Doina Silistru, zâna cea bunã a copiilor din Mãrãseni

marți, mai 29, 2018, 3:00

Pentru cã pe 1 iunie va fi plecatã într-o delegatie, senatorul Doina Silistru, presedintele Organziatiei Judetene de Femei PSD Vaslui a decis sã serbeze mai devreme Ziua Copilului. Astfel, parlamentarul a fost „zâna cea bunã” pentru prescolarii unei grãdinite, dar si pentru cei sapte copii ai unei familii din comuna Stefan cel Mare, rãmasi de curând fãrã tatã.

La sfarsitul sãptãmanii trecute, copiii de la grãdinita din Mãrãseni, comuna Stefan cel Mare, au avut parte de o bucurie neasteptatã: vizita Doinei Silistru, incãrcatã de daruri, unele pentru copii, altele pentru completarea bazei materiale a institutiei. Costumati in iepurasi si cantand sau recitand poezii, cei 16 copii de la grãdinitã au fost rãsplãtiti cu dulciuri, fructe, jucãrii, mingi ori caiete, tot pentru micuti fiind si cãrtile de colorat, cariocile, jocurile de puzzle si lego, ori alte jucãrii intrate in dotarea grãdinitei si care vor fi folosite in timpul orelor. Nu au fost singurii copii din Stefan cel Mare care au primit in avans cadourile de 1 Iunie, ziua lor. Cei sapte copii ai familiei Butnaru, rãmasi de curand fãrã tatã, au fost vizitati si ei de sefa Organizatiei Judetene de Femei PSD Vaslui, care le-a oferit hãinute, jucãrii, dar si alimente. ‘Nimic nu se comparã cu incantarea unui copil care primeste o jucãrie, iar bucuria micutilor de la Mãrãseni mi-a umput inima. De fiecare datã de Ziua Copilului, incerc sã ofer, mai ales celor din mediul rural, o micã bucurie, si, dat fiind cã voi fi plecatã intr-o delegatie chiar in preajma zilei de 1 Iunie, am ales sã sãrbãtoresc acest moment in avans, impreunã cu cei mici. Este un gest absolut normal; indiferent de mediul in care trãieste, fiecare are dreptul la o copilãrie frumoasã, si mã bucur cã am putut aduce un zambet pe chipul acestor copii’, a declarat senatorul Doina Silistru.