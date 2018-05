Scump, domnule, scump!

luni, mai 21, 2018, 3:00

Asigurarea la sistemul public de pensii este tot mai costisitoare. Dupã ce, în luna ianuarie 2018, valoarea contributiei lunare la contractele de asigurare socialã a crescut de la 288 la 346 lei, ãn luna aprilie, cuantumul a ajuns la 475 lei. Si, ãn timp ce asigurarea a crescut cu 187 lei numai în acest an, drepturile asiguratilor se diminueazã. Din acest an, contractul de asigurare nu mai poate fi utilizat la obtinerea pensiei anticipate sau de invaliditate, ci doar pentru pensia de limitã de vârstã.

Contractul facultativ de asigurare socialã la sistemul public de pensii publice a devenit un lux pentru contribuabilii vasluieni. În luna aprilie, a fost operatã incã o crestere a cuantumului contributiei de asigurãri sociale. În prima etapã, din luna ianuarie 2018, contributia lunarã minimã care trebuia achitatã de asigurat a crescut de la 288 la 346 lei. Din data de 1 aprilie 2018, baza de calcul a contributiei sociale s-a modificat si a reiesit o contributie mai mare. Astfel, baza lunarã de calcul a contributiei de asigurãri sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare socialã, dar nu mai putin decat valoarea salariului de bazã minim brut pe tarã garantat in platã. Astfel, venitul minim asigurat este de 1.900 lei, pentru care se achitã contributia lunarã de 475 lei (reprezentand 25% din venit). Cu alte cuvinte, in primele patru luni ale acestui an, cuantumul contributiei a crescut de la 288 lei la 475 lei, cu 187 de lei. Înainte de aceastã modificare, contributia socialã reprezenta un procent de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurãri sociale.

Fara efect la pensia anticipata sau de invaliditate

O altã modificare importantã privind contractul de asigurare socialã vizeazã utilitatea acestuia. Începand cu data de 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socialã se poate incheia de cãtre orice persoanã in scopul asigurãrii in sistemul public de pensii in vederea obtinerii pensiei pentru limitã de varstã sau in vederea completãrii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Cu alte cuvinte, acest tip de contract de asigurare nu mai poate fi utilizat la obtinerea pensiei anticipate sau de invaliditate, ci doar pentru pensia de limitã de varstã, bilete de tratament si ajutoare de deces. Demn de remarcat este faptul cã prin contractul de asigurare incheiat in baza Legii 186/2016 (cumpãrarea de vechime) nu se limiteazã asigurarea numai la acordarea pensiei de limitã de varstã, cum este cazul contractului de asigurare incheiat in baza Legii 263/2010. Astfel, persoanele care cumpãrã vechime pot utiliza perioadele de asigurare inclusiv pentru obtinerea pensiei anticipate sau de invaliditate. Penalitîti pentru neplata contributiei Contractul de asigurare socialã se incheie in formã scrisã intre persoana interesatã si casa teritorialã de pensii competentã, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei. În cazul neplãtii contributiei de asigurãri sociale pentru o perioadã de sase luni consecutive, contractul de asigurare se reziliazã din initiativa casei teritoriale de pensii. Plata contributiei de asigurãri sociale se face lunar de cãtre persoanele asigurate sau, in numele lor, de cãtre orice altã persoanã, in contul casei teritoriale de pensii cu care a fost incheiat contractul de asigurare. Plata contributiei de asigurãri sociale se poate face si anticipat, pe o perioadã de cel mult 12 luni. Termenul de platã a contributiei de asigurãri sociale este panã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se datoreazã plata. Plata cu intarziere a contributiei de asigurãri sociale genereazã obligatia de platã a unor dobanzi si penalitãti de intarziere, conform reglementãrilor legale in materie. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, la data de 31 martie 2018 mai erau in evidentele institutiei 907 asigurati pe bazã de contract de asigurare. În primul trimestru al acestui an, au fost incheiate 39 contracte de asigurare in baza Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si au fost reziliate 97 de contracte. Fatã de perioada similarã a anului trecut, se constatã o scãdere cu 11,31% a numãrului de asigurati pe bazã de contract de asigurare. Astfel, la data de 31 martie 2017, in evidentele CJP Vaslui erau inregistate 1.026 contracte de asigurare.